Miguel Ángel López: "Si no atacas no sabes cómo están los rivales"

Lagos de Covadonga , 9 sep .- El colombiano Miguel Ángel López (Astana) lamentó haberse quedado a las puertas de la victoria por segundo día consecutivo, pero se mostró conforme con la exhibición de su equipo y con sus ataques reiterados, ya que "si no eres ambicioso no sabes cómo están los demás".

"No sé si ataqué demasiado pronto, pero ese es mi estilo, me gusta atacar así. Había que hacer la carrera dura y probar a los rivales. Si no atacas no sabes cómo están los demás y dónde pueden fallar. Hay que ser ambicioso porque si no luego te puedes lamentar de no haber atacado", dijo 'Supermán' López en meta.

El líder del Astana reconoció cierta decepción por no haber logrado la victoria a pesar de haber sido el más combativo de los favoritos en la subida final.

"Tengo cierto sinsabor porque he sido dos veces segundo, pero no por no intentar ganar. Hoy Pinot se ha aprovechado del marcaje nuestro y ha ganado bien", señaló.

Entre todos los rivales, López se refirió al líder Simon Yates como el más fuerte, aunque no de manera contundente.

"Yates está superfuerte. Ha demostrado un gran nivel, nos ha controlado a todos y además ha atacado y nos ha puesto en dificultad. No es que sea muy superior a los demás, porque se ha visto que estamos bastante igualados", dijo.

Sobre la etapa, el colombiano resaltó la igualdad de fuerzas y la gran labor de su equipo todo el día.

"El final fue complicado porque todos íbamos con las fuerzas igualadas y nadie quería atacar para no gastar fuerzas y poder intentarlo al final. Yo lo volví a intentar cerca de meta. El equipo ha demostrado que es muy fuerte y que somos capaces de romper el pelotón, lo que motiva mucho", subrayó.

Ante la contrarreloj del próximo martes, López dejó claro que "puede ser muy importante", aunque precisó que "luego queda una semana con etapas importantes, sobre todo las de Andorra"

También recordó que "los segundos de bonificación pueden ser vitales porque la general está muy apretada".