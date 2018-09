Michelle Bachelet afronta primera prueba de fuego de Consejo D.Humanos ONU

Ginebra, 9 sep (EFE).- La nueva alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afrontará mañana su primera prueba de fuego al inaugurar con su discurso la trigésimo novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Bachelet tomó posesión el pasado 1 de septiembre y tras jurar el cargo el día 5 ante el secretario general de la ONU en Nueva York, volvió a la ciudad suiza a preparar su alocución.

El discurso del alto comisionado siempre es de gran relevancia porque da inicio a los tres periodos de sesiones que el Consejo tiene durante el año.

Pero en esta ocasión cobra aún más importancia porque va a ser la primera vez que Bachelet se dirija a la comunidad internacional como alta comisionada, por lo que hay mucha expectación, dado que se espera que establezca el tono y el nivel de crítica que mantendrá durante su mandato.

Su predecesor, Zeid Ra'ad al Husein, puso el listón muy alto desde el inicio al reprochar claramente y sin tapujos todas las situaciones donde consideró que se estaban violando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Al ser ésta la última sesión del año y no la primera, no existe un segmento de alto nivel, por lo que no se espera a una larga lista de dignatarios, como sí ocurre en la de marzo.

Sin embargo, habrá contadas excepciones, dado que el martes 11 intervendrán ante el Consejo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y la ministra adjunta de Asuntos Multilaterales de Panamá, María Luisa Navarro.

Aunque aún no está confirmado, se podría producir un encuentro entre Bachelet y Arreaza en los márgenes del Consejo.

No está previsto que el tema del respeto a los derechos humanos en Venezuela sea tratado en la agenda oficial, pero el Grupo de Lima, formado por 17 países que buscan una salida pacífica a la crisis que vive el país, está haciendo circular entre los Estados miembros una resolución para ser aprobada en el Consejo, y además podría sacar a relucir el asunto durante la sesión.

Fuentes relacionadas con ese proceso explicaron que se está evaluando la posibilidad de que se solicite el establecimiento de un órgano o un sistema de investigación permanente que permita presentar ante el Consejo los informes sobre atrocidades cometidas en el país.

La Oficina del Alto Comisionado ha tomado la iniciativa en dos ocasiones de realizar y presentar públicamente sendos informes sobre los abusos cometidos en Venezuela, pero al no haber sido solicitados por el Consejo, no se pudieron debatir en sesión ordinaria.

Las mismas fuentes explicaron que algo similar se está estudiando solicitar en el caso de Nicaragua, que tampoco está incluido en la agenda oficial de situaciones de países donde existen abusos contra los derechos humanos.

No obstante, no solo no se descartan intervenciones puntuales para tratar lo que ocurre en el país centroamericano sino que incluso se está barajando el extremo de que se pudiera solicitar la celebración de un debate urgente sobre la crisis nicaragüense.

Sí que se debatirá oficialmente sobre las violaciones en Birmania (Myanmar), Burundi, Camboya, Georgia, Libia, Palestina, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.

La comisión de investigación de Siria presentará un informe sobre lo que ha ocurrido en el país en los últimos seis meses, pero poniendo énfasis en la provincia de Idleb, último bastión insurgente y amenazado por una ofensiva mayor de las fuerzas del régimen de Bachar al Asad.

Precisamente, las mismas fuentes indicaron que varios Estados están pensando en la posibilidad de copiar el sistema sirio en el caso de Birmania, y pedir el establecimiento de un órgano de Naciones Unidas que recopile, analice y preserve evidencias sobre los crímenes más graves cometidos en el país asiático.

El llamado Mecanismo Internacional Imparcial Independiente para asistir a la Investigación y el Procesamiento de Personas Responsables de los Crímenes Más Serios cometidos en Siria fue establecido a finales de 2016 por la Asamblea General de la ONU en un intento de poder garantizar la rendición de cuentas y poder otorgar justicia a las víctimas.

Además, otro tema destacado durante la sesión será el diálogo interactivo del informe del secretario general sobre represalias a defensores de los derechos humanos, así como un debate de alto nivel sobre la prevención del crimen de genocidio.