Masiá dice peca de "ser demasiado bueno" y que hará "algo" próximas carreras

Misano Adriático , 9 sep .- El español Jaume Masiá (KTM), que no pudo acabar el GP de San Marino de Moto3 al sufrir una caída en la entrada a la recta de meta, criticó a los pilotos de cabeza de carrera por su agresividad.

Reconoció que peca "de tonto y ser demasiado bueno y al final todos miran por ellos". "Habrá que hacer algo en próximas carreras y antes de que me lo hagan a mí lo hago yo", añadió.

"No quiero meter cizaña", afirmó Masiá, quien aseguró que siempre adelanta "con respeto".

"Pero no sé qué les pasa a estos pilotos -los de cabeza de carrera-, que no sé si quieren tirarme o cuál es su intención, pero adelantan demasiado agresivo", subrayó.

"Me he salido un poco de la trazada debido al adelantamiento y he abierto el acelerador por la zona sucia y me he caído. Lo siento mucho por todos los pilotos que se han caído detrás de mí, no era mi intención y me gustaría dar ánimos a Canet para que se recupere pronto", señaló Masiá sobre su caída en la prueba de Moto3.

"Ha sido un fin de semana difícil, con muchos problemas, apenas hemos dado vueltas en seco y salimos directamente en la clasificación y, al final, no nos salió mal, pero esta mañana detectamos un problema, porque notaba que el motor no corría mucho, lo hemos cambiado y la moto iba espectacular, podía ir delante con ellos y remontando en la carrera fácil", destacó.

Masiá comentó que en la caída sólo sufrió un golpe en un pie. "Para lo que podía haber sido, estoy bien", apostilló.