Márquez: "Dovi hoy tenía más que nosotros"

Misano Adriático , 9 sep .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó segundo la carrera de MotoGP en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, aseguró que el italiano Andrea Dovizioso, que ganó la prueba, tenía este domingo "más" que él, "cuando quería empujaba, cuando quería se relajaba".

"He intentado seguir a Jorge (Lorenzo) como he podido para ver si pescábamos algo al final y, mira, al final hemos pescado cuatro puntos más, de tercero a segundo, y sólo hemos perdido cinco", explicó satisfecho el líder del mundial.

"La carrera ha ido bastante bien, me he encontrado preparado para luchar por la victoria, pero sabía que se tenían que ir entendiendo las cosas, había que salir y entender un poquito las condiciones que había en pista, que patinaba un poco más, costaba más girar, costaba más hacer el paso por curva y es ahí donde me ha costado un poco", comentó el piloto de Repsol Honda.

"Cuando te encuentras bien con la moto él -Dovizioso- lo ha dicho, que físicamente ha terminado bien y yo he acabado, no muerto, porque podía, pero físicamente cuando vas luchando con la moto te cansas un poco más", explicó.

"Sí que es cierto que luchar contra las Ducati es difícil, pero tenemos puntos fuertes que los tenemos que saber aprovechar y, honestamente, sabía que aquí tocaría un fin de semana de sufrir un poco ya que ellos hicieron un test y, quieras o no, con eso lo tienes todo un poco más por la mano", afirmó Márquez.

"Sabía que las dos Ducati estaban muy a la par y quien se encontrase mejor en la carrera iba a ser el más fuerte, pero en cualquier caso sabíamos que las dos Ducati iban a estar delante y así ha sido. A Jorge le podía seguir, pero no habría podido pasarle al final de la carrera porque no llegaba en las frenadas, pero hemos tenido una bonita lucha a mitad de carrera que ha estado bien", comentó el líder del mundial.

Al ser preguntado por la aparente superioridad de la Ducati, Marc Márquez atribuyó el rendimiento a "todo en general", para recalcar que "quizás en la moto han encontrado alguna cosa, sí que el motor está cerrado, pero en los escapes, a nivel de electrónica, puede que hayan encontrado alguna cosa".

"Pero es todo en general", continuó el piloto de Repsol Honda, quien agregó: "Cuando tu compañero de equipo va rápido, y esa es una de las razones por las que pedí un compañero de equipo rápido, todo crece. Crece porque tienes que ganar, en el taller tienes esa rivalidad de buscar más, ves que con esa moto se puede hacer esa curva de esa manera, el otro la iguala, mejora en otra parte, y la competencia que hay dentro hace crecer la moto y a los pilotos".