Lunes, 10 de septiembre de 2018

Ginebra (EFE).- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela. En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.

Incierto panorama en Suecia por empate entre bloques y subida de ultraderecha

Estocolmo (EFE).- Suecia afronta un incierto panorama político tras las elecciones generales de este domingo, en las que el bloque gubernamental de izquierda y la opositora Alianza de centroderecha obtuvieron casi el mismo resultado y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) subió varios puntos y reforzó su papel de árbitro. Contabilizados más del 95 % de los votos, la izquierda aventajaba a la Alianza por unas décimas (40,6 % frente a 40,3 %), aunque las proyecciones de la Autoridad Electoral de Suecia los colocaban empatados a 143 escaños, por 63 del SD.

Cadena CBS despide al director ejecutivo ante múltiples acusaciones de acoso

Washington (EFE).- La cadena estadounidense CBS y su director ejecutivo, Leslie Moonves, alcanzaron este domingo un acuerdo para que este último abandone la compañía tras haber sido acusado de acoso sexual por una docena de mujeres que en los últimos meses dieron a conocer sus historias en la revista The New Yorker. La empresa emitió un comunicado anunciando el acuerdo con el directivo y publicando el nombre de su sucesor en el cargo, Joseph Ianniello, pocas horas después de que la publicación neoyorquina colgara en su página web un artículo en el que seis nuevas mujeres acusaban a Moonves de haberse propasado con ellas.

Jack Ma anuncia que en un año dejará la presidencia de Alibaba

Shanghái (China) (EFE).- Jack Ma, fundador del gigante chino del comercio electrónico Grupo Alibaba, anunció hoy que dentro de un año dejará la presidencia de la compañía para permitir que las personas "más jóvenes y con más talento" asuman el liderazgo. El magnate, creador de una de las compañías chinas más exitosas del mundo, indica en una carta que completará su mandato actual como miembro de la junta directiva del Grupo Alibaba hasta su junta general anual de accionistas en 2020 y a partir de ahí dejará la empresa en manos del actual director ejecutivo Daniel Zhang.

Venezuela tacha de "inaceptable" reunión entre militares venezolanos y Estados Unidos

Caracas (EFE).- Venezuela calificó este domingo como "absolutamente inaceptable e injustificable" que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos hubieran mantenido reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes, un hecho del que informó el sábado el diario The New York Times. El periódico publicó ayer, citando a funcionarios estadounidenses y a un excomandante venezolano, que miembros del Gobierno de Trump se reunieron desde otoño del pasado año con militares rebeldes venezolanos que decían representar a cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas que no apoyaban a Maduro.

Kim dice que quiere reunirse con Xi para seguir consolidando lazos

Seúl (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha expresado su deseo de reunirse pronto con el presidente chino, Xi Jinping, para seguir consolidando lazos con el país vecino, según informó hoy la agencia estatal de noticias KCNA. Así se lo transmitió Kim a Li Zanshu, "número tres" de Pekín con el que se reunió el domingo en Pionyang con motivo de las celebraciones por el 70º aniversario de la fundación de Corea del Norte.

Corrupción y radicalización centran debate presidencial en Brasil sin líderes

Río de Janeiro (EFE).- Los principales candidatos a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil defendieron este domingo el fin de la radicalización y el combate a la corrupción en un debate en televisión al que faltaron los favoritos, el inhabilitado Luiz Inácio Lula da Silva y el hospitalizado Jair Bolsonaro. Precisamente la corrupción y la radicalización fueron las que impidieron que los líderes en los sondeos participaran en el debate: el socialista por su inhabilitación por estar en prisión y haber sido condenado en segunda instancia por corrupción; y el ultraderechista por haber sufrido un atentado días atrás.

El líder de la oposición de Camboya sale en libertad bajo fianza

Bangkok (EFE).- El líder de la oposición de Camboya, Kem Sokha, detenido en septiembre de 2017 acusado de traición, salió hoy de la cárcel después de que el juez aprobara su puesta en libertad bajo fianza. El juez, que a finales de agosto rechazó la quinta petición de libertad bajo fianza, concedió esta vez la medida por motivos de salud del opositor, según la circular del tribunal municipal de Phnom Penh reproducida por el portal progubernamental Freshnews.

Asedio y ataque a caravana marca la nueva jornada de crisis en Nicaragua

Managua (EFE).- Un enfrentamiento verbal entre sandinistas y opositores en una marcha en Managua y el ataque a otra manifestación en un municipio de Nicaragua marcó este domingo la nueva jornada de crisis que atraviesa este país centroamericano desde abril pasado y que ha causado centenares de muertos. Un grupo de sandinistas se hicieron presentes este domingo en el punto de partida de una manifestación que los opositores autoconvocados programaron para pedir la libertad de los presos políticos nicaragüenses, dando lugar a momentos de tensión entre insultos y amenazas.

Los bombardeos se acentúan en Idleb antes de la ofensiva terrestre

Beirut (EFE).- A la espera del inicio de la ofensiva terrestre contra la provincia de Idleb, Siria y Rusia continuaron este domingo atacando zonas controladas por las facciones rebeldes y extremistas en la región, mientras los civiles buscan huir de la inminente batalla. Los helicópteros de la Fuerza Aérea Siria lanzaron decenas de barriles explosivos contra varios pueblos en el sur de Idleb y en la zona controlada por los rebeldes en la vecina región de Hama, según informaron activistas y grupos opositores.

Aumentan a 7 los muertos durante atentado en Kabul en marcha por líder Masud

Kabul (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 25 resultaron heridas este domingo en Kabul, según el último recuento de víctimas, cuando un hombre en motocicleta detonó los explosivos que llevaba contra un convoy de seguidores del guerrillero afgano Ahmad Sha Masud, del que conmemoraban el XVII aniversario de su muerte. El atentado se cometió en la plaza de Taimani, en el noroeste de la capital afgana, cuando un atacante suicida en motocicleta "se inmoló cerca del convoy de seguidores del héroe nacional Masud", afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Interior afgano, Najib Danish.