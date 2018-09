Lorenzo lamenta la caída porque impidió un doblete

Misano Adriático , 9 sep .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici), que sufrió una caída en el GP de San Marino de MotoGP y acabó la carrera fuera de los puntos, dijo que fue "una pena" porque su equipo podría haber hecho "otro doblete".

"La segunda posición me habría sabido a poco, así que quería intentar ganar, pero ya con la elección de los neumáticos obligada ha sido un poco la clave para no poder marcar las diferencias que creo tenía con los neumáticos blandos", explicó Lorenzo.

"El trasero era imposible elegirlo porque se destrozaba en diez vueltas y salir en los entrenamientos con blando/blando me ha hecho no tener buenas sensaciones con el neumático delantero, me hizo dudar un poco, así que desde el principio no tuve buena adherencia ni delante ni detrás y no podía parar bien la moto, llegaba forzado a las frenadas y se me cerraba mucho", señaló el piloto de Ducati.

"He mantenido la calma y estaba conservando el neumático trasero, cuando me ha pasado Dovizioso más o menos hemos mantenido el ritmo, pero se nos ha ido un poco y he cometido un error, Marc me ha pasado y ahí nos hemos empezado a estorbar; yo creo que hemos perdido entre un segundo y medio y dos segundos porque en ese momento empecé a ir rápido y podía intentar alcanzar a Dovizioso", continuó Lorenzo.

"La verdad es que Marc (Márquez) iba forzado y la rueda delantera le ayudaba a mejorar dos décimas más que rodando delante, donde no tenía ese ritmo y Marc lo sabía, por eso se ha centrado en defender esa posición en las frenadas y ahí hemos empezado una guerra que me ha hecho perder la oportunidad de estar más cerca de 'Dovi' y no tener que arriesgar tanto cuando ya me encontraba mal con los neumáticos. Mucho tiempo perdido", recalcó Jorge Lorenzo.

En un determinado momento de la carrera dio la impresión de que tanto Lorenzo como Marc Márquez podían "cazar" a Dovizioso y el de Ducati lo explicó: "No quería perder la segunda posición, pero también quería intentar cogerlo, aunque sabía que era muy difícil porque quedaban dos vueltas o una vuelta y media".

"Había recuperado más de un segundo en pocas vueltas, quien sabe, quizás si hacía un error y estaba ahí para poder intentarlo, pero han sido ambas cosas, quería asegurar la segunda posición y también coger a 'Dovi', pero con los neumáticos intermedios, avisando tanto, basta algún kilómetro más rápido o algo más de inclinación para que se cierre la dirección", reconoció Lorenzo.