Joselu: "Le damos la misma importancia a la Copa que a La Liga"

Oviedo, 9 sep (EFE).- El delantero del Oviedo Joselu reconoció este domingo que la derrota ante el Zaragoza (0-4) es "difícil de digerir" y afirmó que los carbayones están "en deuda" con una afición que en vez de pitarles les aplaudió, por lo que espera salir "con el cuchillo entre los dientes" ante el Mallorca en una Copa a la que dan "la misma relevancia" que a la Liga.

"El Zaragoza fue superior a nosotros todo el partido, las sensaciones no fueron buenas y no pudo ser peor. No hicimos tan mal partido, pero no supimos contrarrestar su sistema y no nos salió nada. Estamos trabajando ya para afrontar el partido del martes como otra revancha, y tenemos ganas de reivindicarnos", explicó el onubense.

El futbolista reconoció que es bueno para el equipo pensar ya en el partido de Copa (martes, 18:45) y lamentó en lo personal su rol el pasado sábado en la derrota del equipo, primera vez que disputaba los 90 minutos como carbayón y que no recordará por su aportación al juego azul.

"Siempre que pierdo quiero jugar ya para quitarme ese mal sabor de boca. No me encontré cómodo, y el primer balón que toqué fue a los 20 o 30 minutos de juego. Espero que con el paso de las jornadas me encuentro mejor porque me miro mucho a mí mismo, y sé que tengo que dar mucho más", analizó el andaluz.

Respecto a la afición, Joselu sólo tiene palabras de agradecimiento por su apoyo tras la abultada derrota, y reconoce sin tapujos que "nunca había vivido nada así" en ninguna de sus anteriores experiencias profesionales.

"Llevo muchos años jugando a este deporte y nunca había visto nada así, es impresionante. Lo normal es que nos hubiesen pitado, pero demostraron que están con el equipo a muerte. Solo puedo agradecerlo en nombre del vestuario, porque estuvieron de diez y tenemos una deuda con ellos", aclaró el jugador.

Los carbayones se ejercitaron de domingo -apenas unas horas después del partido ante el Zaragoza- para llevar a cabo una sesión regenerativa con vistas a entrenar de nuevo el lunes, única sesión prevista antes de que el equipo viaje a Son Moix para enfrentarse al Mallorca en Copa del Rey.