Italia arrebata la gloria a España en los penaltis

Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La selección italiana de fútbol playa dejó sin título a España y ganó por segunda vez en su historia el Euro Beach Soccer League después de firmar un 2-2 en la final que se resolvió en los penaltis para el cuadro transalpino (6-7).

Los hombres de Joaquín Alonso no pudieron conseguir un trofeo que se le escapa desde 2006. España, con cinco títulos, es la más galardonada junto a Portugal. Frente a Italia, tenía la oportunidad de convertirse en la selección más laureada del continente, pero pinchó en la lotería de los penaltis.

Antes, el choque, igualado, terminó en empate después de los tres periodos de doce minutos que se disputaron en la arena de Alguer, en la costa noroeste de Cerdeña. En ella, tanto España como Italia intentaron sin éxito llevarse la victoria para evitar los penaltis.

El conjunto italiano se adelantó en dos ocasiones, ambas a balón parado. Alessio Frainetti, de falta, y Paolo Parmacci, de penalti, marcaron los tantos de su equipo, mientras que Llorenç Gómez, con dos golazos, empató el duelo para España.

Llorenç volvió a brillar con luz propia con un par de acciones que dio esperanzas a su equipo de seguir con vida. Primero, con una volea desde su campo, y, después, con una chilena desde dentro del área que mandó el duelo a los penaltis.

En ellos, España no pudo con la presión y José Enrique falló el número catorce de una tanda muy larga en la que todos acertaron. Al final, desde los once metros, el equipo de Joaquín Alonso se quedó sin un premio que no consigue desde hace más de una década.