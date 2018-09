Gran Canaria afrontará el Circuito Movistar con la idea de saborear victorias

Las Palmas de Gran Canaria, 9 sep (EFE).- El Herbalife Gran Canaria no ha tenido un buen comienzo en cuanto a resultados se refiere en los tres primeros partidos de pretemporada, en los que el equipo que dirige Salva Maldonado ha caído derrotado, por lo que intentará revertir esta dinámica en el próximo Circuito Movistar.

El conjunto grancanario se estrenó el pasado 1 de septiembre ante el Iberostar Tenerife con el Trofeo Costa Adeje Top Training en disputa, que fue a parar al equipo anfitrión tras un contundente 79-54, en un partido disputado en el Pabellón Las Torres de Adeje.

En ese choque, Maldonado no pudo disponer de los lesionados Eriksson, Balvin y Tillie, y los once puntos de Clevin Hannah, máximo anotador del 'Granca', no sirvieron ni siquiera para maquillar algo la dura derrota.

Con posterioridad, el Herbalife intervino en el cuarto Torneo EncestaRías, en Villagarcía de Arosa (Galicia), donde con Balvin se midió en semifinales al UCAM Murcia, que ganó por 90-81, en un choque en el que los pívots del conjunto isleño Fischer y Pasecniks fueron los máximos anotadores amarillos, con 15 y 12 puntos, respectivamente.

En el partido de consolación del evento gallego, el Gran Canaria jugó ante el alemán Alba Berlín, que dirige el ilustre exentrenador del Herbalife, Aíto García Reneses, y de nuevo los isleños volvieron a salir derrotados, aunque en esta ocasión por un apretado 96-94, tras un duelo en el que Chris Evans sobresalió con 18 puntos, secundado por Eulis Báez, con 17.

Ahora el 'Granca' disputará ahora el Circuito Movistar y se deberá enfrentar el próximo sábado (20.00 horas y en Oviedo) al BAXI Manresa, mientras que al día siguiente (18.30 horas) medirá fuerzas con el Valencia Basket, unos encuentros en los que ya podría estar disponible el ala-pívot francés Kim Tillie, y con los insulares ilusionados con estrenar su casillero de victorias.