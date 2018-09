Enric Mas:"Cuando se fue Pinot y no fueron a por él supe que se iba la etapa"

Lagos de Covadonga , 9 sep .- El español Enric Mas (Quiick Step) se congratuló este domingo de haber estado entre los mejores de la general en la llegada a Lagos de Covadonga, aunque también lamentó no haber podido pelear por una victoria de etapa que vio escapar cuando se escapó Thibaut Pinot.

"Cuando arrancó Pinot y vi que los otros no iban a por él, ahí me dije: 'se ha ido la etapa'", comentó el mallorquín, quien dijo que casi no se cree el hecho de estar entre los mejores de la Vuelta.

"Hace unos años les veía en la tele y ahora estaba con ellos", destacó el de Artá, de 23 años.

Mas fue hoy sexto en la etapa, a 34 segundos de Pinot, y es sexto también en la general, a 1:55 del líder Simon Yates.