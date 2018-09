Dovizioso asegura haber hecho "una carrera impecable"

Misano Adriático , 9 sep .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), vencedor del Gran Premio de San Marino de MotoGP, aseguró tras el triunfo que había hecho "una carrera impecable".

"Las condiciones eran pésimas en comparación con los entrenamientos y había que pilotar de manera distinta porque el agarre era diferente y los neumáticos no rendían igual, había una temperatura muy alta y poco agarre", explicó Dovizioso.

"Hemos hecho un trabajo perfecto y la moto funcionaba perfecta aún con distintas condiciones, así que hoy hemos sido capaces de llegar a la carrera con la mentalidad adecuada y las ideas claras, si bien esa no era nuestra estrategia inicial, pero nos hemos adaptado", continuó el piloto italiano.

"He pilotado bien porque no existía la posibilidad de hacer movimientos extraños o tiempos muy rápidos y simplemente había que no equivocarse y ser muy constante, como un martillo, y he sido capaz de hacerlo", afirmó Dovizioso.

Al referirse a Jorge Lorenzo, su compañero de equipo, señaló: "Quería adelantarlo cuanto antes porque la temperatura era alta y seguir a Jorge es muy complicado. Él tiene su estilo y yo prefería seguir mis trazadas, pero cuando lo he adelantado, no tenía muy claro qué quería hacer, si escaparme o no".

"He intentado entender lo que pasaba detrás y he sido capaz de interpretar bien la situación y gestionarla ya que Jorge era muy fuerte e intentaba volver, pero yo también tenía mis cartas guardadas", afirmó Andrea Dovizioso.

De sus posibilidades de aspirar todavía al título mundial, Andrea Dovizioso comentó: "Marc en todas las condiciones siempre está ahí, es rápido y es capaz de llevar al límite la Honda con mucha facilidad, es realmente muy fuerte, así que objetivamente es muy complicado. Ahora sólo pienso en ganar la carrera, y luego ya veremos, pero si este año no podemos ganarlo, pensaremos en ganar el que viene".