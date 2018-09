Coscubiela: Cataluña es más débil nacionalmente y está más fracturada

Barcelona, 9 sep (EFE).- El exportavoz de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament Joan Coscubiela cree que Cataluña es "más débil nacionalmente" y está más "fracturada" hoy que hace un año, y está convencido de que mientras haya dirigentes independentistas en prisión no se podrá buscar una "salida" al conflicto catalán.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Coscubiela ha recordado el episodio ocurrido hace un año en el Parlament cuando, en el debate de la ley de Transitoriedad, arrancó una ovación de Cs, PSC y del PP al afirmar: "Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella".

Coscubiela ha recordado la tormenta política catalana de hace un año, con el referéndum del 1-O y la aprobación de la declaración de independencia el 27-O, y ha reflexionado sobre la situación actual de Cataluña.

"Hoy la solución al conflicto de fondo, la declaración de independencia o un nuevo encaje de Cataluña en España, está más lejos que hace un año, hay un drama grave, la sociedad catalana está mucho más fracturada internamente, Cataluña es más débil nacionalmente", ha considerado.

El exportavoz parlamentario ha explicado que "una nación es una comunidad que siente como tal y comparte una serie de objetivos, esta ha sido -en su opinión- la fuerza durante mucho tiempo de Cataluña, eso era el catalanismo popular".

"Esto ha saltado por los aires con este conflicto y somos más débiles nacionalmente", ha asegurado Coscubiela que ve la solución "mucho más lejos" y considera que ahora el reto no es buscar una solución, sino, al menos, "una salida".

Sin embargo, está convencido de que esta salida no será posible mientras haya dirigentes independentistas en prisión, y ha considerado que es "muy difícil" que los independentistas asuman plenamente que "con la vía unilateral no se va a ningún lugar", mientras tengan algunos de sus líderes en la cárcel, ya que eso supone "una losa que lo aplasta todo".