Viñales dice "tener ganas" de que llegue la carrera

Misano Adriático , 8 sep .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercer mejor tiempo para la carrera de MotoGP en Misano Adriático, dijo "tener ganas de que llegue la carrera".

"Era importante tener consistencia para estar delante, ya lo hemos hecho en dos pistas distintas, tanto en Silverstone como aquí, así que tengo ganas de que llegue mañana ya que creo que aún hay algún punto en el que podemos mejorar, sobre todo en estilo de pilotaje, así que habrá que intentar dar ese paso y ser aún más fuertes", manifestó Viñales.

"En los últimos libres se suelen dar las condiciones de carrera, por eso no se ha podido mejorar mucho pero me he sentido cómodo con los dos neumáticos, tanto con el blando como con el medio, pero para la elección de los correctos juegan muchos factores", reconoció el piloto de Yamaha.

"Mañana seguramente la pista deslizará un poco más después de la prueba de Moto2, pero me estoy encontrando cómodo incluso cuando la pista no tiene mucha adherencia", continuó Viñales.

Al hablar de los posibles rivales en la pelea por la victoria, Maverick Viñales dijo que hay "cinco o seis pilotos que tenemos una oportunidad; para mí Jorge parece estar muy fuerte, los dos hemos puesto neumático nuevo en el último libre, y luego Dovizioso, Marc y Jack (Miller) no la tenían nueva, ni Valentino; habrá que ver pero dependerá mucho del estado de la pista y de la gestión del neumático".