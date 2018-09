Patricia Cabrera: "No descarto llegar a la final en el Concurso de Triples"

Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- La jugadora grancanaria del BAXI Ferrol, Patricia Cabrera, que este año repetirá como única mujer en el Concurso de Triples que se disputará el próximo día 22 durante la Supercopa Endesa, ha asegurado que espera repetir como semifinalista y que no descarta disputar la gran final.

Patricia, que a sus 27 años se prepara para afrontar su cuarta campaña en el conjunto gallego, en el que además es su capitana, está evidentemente "muy contenta" de poder medirse nuevamente a los mejores tiradores de la Liga Endesa.

"El año pasado ya fue un sueño que me llamasen y repetir es estupendo. Ojalá pueda clasificarme nuevamente para las semifinales, y si es posible pasar a la final. El año pasado Marcus Eriksson me ganó en semifinales por solo 3 puntos, después de que me traicionasen los nervios con los balones de los dos primeros carros", ha recordado.

La jugadora isleña es consciente del gran nivel que habrá en este concurso, en el que en la anterior edición se sintió muy arropada por sus rivales.

"Todos los tiradores que van son muy buenos, y el concurso estará bastante competido. La verdad es que el año pasado los chicos me trataron muy bien, e incluso antes de salir a la cancha, cuando me encontraba nerviosa en el túnel de acceso, Carroll me dijo que estuviese tranquila, que disfrutase y que 'machacase' a Rafa Martínez", ha indicado.

En aquella ocasión, en el Gran Canaria Arena, Patricia vivió una experiencia "increíble".

"Cuando salí del túnel, escuché mi nombre por los altavoces y la gente aplaudió muchísimo me entraron nervios por la emoción de ver que todo el Gran Canaria Arena me animaba, al igual que después, cuando el público se puso a contar mis triples", ha revelado.

La participación de la jugadora isleña estuvo en duda hasta última hora en Gran Canaria, por problemas físicos que confía haber dejado en el olvido.

"Tenía piedras en el riñón y sufrí un cólico, pero afortunadamente todo quedó ahí. Antes del concurso de triples fue la cuarta vez que he padecido esos dolores, que no le deseo a nadie, pero por suerte solo los tuve en ese momento y luego pasó. Tuve mucha suerte al poder competir, la verdad", ha dicho.

Cabrera considera que su habilidad para encestar triples le viene desde muy pequeña.

"Ya en infantiles los metía en algún partido, y siempre he aprovechado esa virtud, que trabajo bastante en los entrenamientos. Tirar de tres es lo mío", ha asegurado.

Pese a esa facilidad, la jugadora no participará con España en el Mundial que se disputará próximamente en Tenerife.

"Las chicas que están en la selección son muy buenas, y en mi caso influye negativamente ser 'bajita' (170 centímetros). Creo que si midiese diez centímetros más sería diferente. Además, no soy base, sino escolta, y las aleros en la selección son altas", ha asegurado.

En cuanto a las expectativas de su conjunto para este próximo curso, ha señalado que la plantilla deberá acoplarse tras haber variado sensiblemente.

"El equipo ha cambiado mucho, ya que se marcharon jugadoras que eran muy importantes, y también cambiamos de entrenador y preparador físico. Quedamos cinco jugadoras del año pasado y vamos a empezar de cero, con extranjeras nuevas, que intentaremos que se adapten lo más rápido posible", ha comentado.