Olmo, principal novedad en el Reus para recibir a un Albacete invicto

Reus , 8 sep.- El CF Reus recibirá este domingo al Albacete Balompié con la única novedad en el once del capitán Jesús Olmo, que regresa tras cumplir una sanción que arrastraba de la temporada pasada, mientras que el conjunto albaceteño llega al Estadi Municipal invicto en la Liga y con las buenas sensaciones del último duelo contra los locales.

Olmo era uno de los implicados en el problema con la inscripción de jugadores por haber rebasado el límite salarial y ha sido uno de los tres que el club reusense ha podido "legalizar", junto al lateral Shaq Moore y al delantero Miguel Linares.

Moore no podrá disputar el encuentro al haber sido convocado con la selección absoluta de Estados Unidos, y Linares repetirá en el once tras ser titular la pasada semana en el Martínez Valero y ayudar a los suyos a derrotar al Elche CF (0-2) para sumar el primer triunfo de la temporada.

El regreso de Olmo motivará que Catena tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo, mientras que no se prevén más cambios en la alineación. Jugarán los cuatro defensores que tiene disponibles el primer equipo.

En el centro del campo, Juan Domínguez, Gus Ledes y Mario Ortiz forman una medular de calidad, con Àlex Carbonell como complemento. El ex del FC Barcelona B fue el autor del segundo gol en Elche de la pasada semana, pero no se le presume como titular.

En la parte delantera, el futbolista del filial Alfred Planas se ha ganado el derecho a continuar en el once, igual que el goleador Fran Carbia y el eterno Miguel Linares.

El técnico del CF Reus Deportiu, Xavi Bartolo, tendrá que volver a convocar a futbolistas del filial para completar la convocatoria. Tendrán que ser tres, ya que el club únicamente cuenta con quince jugadores del primer equipo a disposición.

El centrocampista Tito, el extremo Karim Yoda y el media punta Vitor Silva no pudieron ser inscritos por los problemas con el límite salarial, así como tampoco pudieron ser contratados Isaac Cuenca y Pol Laporta, con los cuales el club contaba para la presente temporada.

El Albacete, que pretende seguir invicto en liga, afronta este duelo marcado por las "buenas sensaciones" que transmitieron ambos equipos en la última jornada de la Liga 1/2/3 en la que salieron victoriosos.

Los locales lograron su primer triunfo de la temporada tras vencer por cero a dos al Elche a domicilio, mientras que el conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis se impuso con claridad (3-0) al Córdoba en lo que también supuso la primera victoria de los blancos, que han sumado cinco puntos en las tres primeras jornadas ligueras.

Uno menos tiene el Reus que, en este comienzo de campeonato doméstico, ha estado más pendiente del límite salarial para poder inscribir a sus jugadores que del aspecto puramente deportivo y técnico.

El Albacete afronta una semana distinta, puesto que el jueves recibe al Lugo en el estadio Carlos Belmonte para disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey, un hecho que "no me condiciona a la hora de elegir el once y la convocatoria", según admitió Ramis en rueda de prensa.

El técnico tarraconense también opinó sobre la "positiva" dinámica de su equipo, ante lo que expresó que "es estupendo que la gente esté ilusionada", aunque alertó de que deben ser "conscientes de que en estos partidos que hemos puntuado sucedieron cosas que podrían haber cambiado el signo y estaríamos hablando de que vamos a descender".

Ramis no podrá contar para este partido con el lateral uruguayo Olivera, por lesión, ni con el albanés Rei Manaj, convocado por su selección para la disputa de partidos internacionales.

La convocatoria del cuadro blanco está conformada por dieciocho futbolistas, siendo la principal novedad el regreso a la convocatoria del central Chus Herrero, quien entra en la citación en lugar del mencionado Manaj.

- Alineaciones probables:

Reus: Edgar Badia; Bastos, Jesús Olmo, Mikel Villanueva, Borja Herrera; Juan Domínguez, Gus Ledes, Mario Ortiz; Alfred, Linares y Fran Carbia.

Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Arroyo, Caro, Fran García, Acuña, Erice, Eugeni, Febas, Susaeta y Zozulia.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité valenciano)

Campo: Estadi Municipal de Reus.

Hora: 12 horas.