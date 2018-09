Martín afirma que no esperaba ser el más rápido

Misano Adriático , 8 sep .- El español Jorge Martín (Honda), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de San Marino de Moto3 afirmó que no se lo esperaba y encima después de bajar "un segundo de la primera a la última vez y por eso me he puesto tan contento, porque otras veces sí me lo espero y sé que ese día puedo hacerlo".

"Cuando vi el tiempo de Rodrigo pensé, 'va a ser muy difícil', y que la segunda fila estaría bien, pero he dado el máximo y por eso estoy tan contento con el resultado", reconoció Martín.

Todavía convaleciente de su lesión en el brazo izquierdo, Jorge Martín explicó que "ayer sufrí un poco, pero hoy estoy mejor, quizás a un 80 por ciento y sí que es verdad que con el brazo al 100 por ciento no sé si iría más rápido, quizás alguna décima; espero estar a tope ya en Aragón".

Al referirse a los entrenamientos, Jorge Martín explicó que "ayer la pista estaba diferente y me encontraba muy bien solo, pero esta mañana al no rodar, la pista ha cambiado por la lluvia y no tenía la adherencia de ayer".

"Al principio me ha costado encontrar la puesta a puntos y luego parece que ya hemos encontrado la línea, pero mirando datos no hay tanta diferencia entre rodar solo y a rueda, cambian los rebufos, que me han dado casi un segundo, así que aquí se ha notado que es una pista de motor", comentó el piloto madrileño.

Sobre su rival por el título mundial, el italiano Marco Bezzecchi, que acabó sexto, aseguró que "independientemente de cómo sale, somos seis pilotos fuertes y creo que junto conmigo, él es el más fuerte en cuanto a ritmo".

"Seguro que será una carrera de ritmo, porque aquí no veo factible escaparme, lo mismo hay un toque o algo raro y se rompe el grupo, pero muchos tienen ritmo y será un grupo de 5 ó 6 pilotos", dijo convencido.