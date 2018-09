Ion Izagirre:"He dado el cien por ciento, no me pesa el tiempo perdido"

Les Praeres de Nava, 8 sep (EFE).- El español Ion Izagirre (Bahrain), noveno en Les Praeres y séptimo de la general, afirmó que en Les Praeres dio "el cien por ciento" y que no se arrepiente de los 37 segundos que perdió respecto al vencedor, el británico Simon Yates.

"He dado el cien por ciento y no me arrepiento de los 37 segundos que he perdido. Tuve que defenderme en la última subida porque era demasiado explosiva, pero al final no perdí mucho y estoy esperando la etapa de mañana, que también será difícil ".

Izagirre, séptimo en la general a 1.40 del líder, dio las gracias a sus compañeros por el trabajo realizado durante toda la etapa.

"Quiero agradecer a Vincenzo Nibali, Hermann Pernsteener y a mi hermano Gorka el gran trabajo que han hecho al final, lo que me ha permitido llegar a Les Praeres en una buena posición".