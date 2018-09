Gobierno yemení acusa a enviado de la ONU de dar excusas por ausencia hutíes

Ginebra, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores yemení y jefe de la delegación gubernamental en las consultas de paz auspiciadas por la ONU, Jaled al-Yamani, mostró hoy su "insatisfacción" porque el mediador de Naciones Unidas haya dado "excusas" para explicar la ausencia de los hutíes en Ginebra.

"Las palabras del enviado especial (Martin Griffiths) fueron muy desafortunadas al acomodar a los que cometieron un golpe de estado y dar excusas sobre su ausencia. Estamos muy insatisfechos con su posición", afirmó Al-Yamani en rueda de prensa.

El mediador afirmó en un encuentro anterior con reporteros que los rebeldes hutíes no habían ido a Ginebra "porque no pudieron" y precisó que "querían estar aquí, les hubiera gustado estar aquí, pero no se dieron las condiciones", subrayó Griffiths, sin dar más detalles de cuales fueron esas condiciones.

"Acomodar a los hutíes no está bien porque entonces no hay techo, cualquiera de sus demandas será aceptada", se lamentó Al-Yamani.

"Lo que han hecho los hutíes es una falta total de respeto y totalmente irresponsable. Han hecho lo mismo que hicieron en 2015 y en 2016, decir que iban a participar y después no hacerlo y mientras el pueblo yemení sufriendo", sostuvo el canciller en referencia a otros fallidos intentos de poner fin al conflicto.

"La comunidad internacional debería obligar a estos insurrectos a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad", agregó el ministro.

Consultado si sus críticas al mediador se iban a traducir en una desvinculación del proceso, Al-Yamani respondió negativamente y confirmó que su Gobierno sigue comprometido con el diálogo de paz.

"No hay una solución militar al conflicto" subrayó, aunque al mismo tiempo aseguró que el Ejecutivo y la coalición árabe que lo sustenta desde 2015 seguirá actuando "hasta que restauremos nuestra autoridad en todo el país".