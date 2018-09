Djokovic y Federer se unen a Nadal en las finales de Londres

Madrid, 8 sep (EFE).- El serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer se unen al español Rafael Nadal, número uno del mundo, en la lista de clasificados a las Nitto Finales ATP que tendrán lugar en The O2 en Londres del 11 al 18 de noviembre.

El cinco veces campeón Djokovic logró su plaza entre los ocho mejores del año por undécima vez tras alcanzar la final del US Open al superar a Kei Nishikori en semifinales, algo que también significó la clasificación automática de Roger Federer por decimosexta temporada, como resultado de la norma del campeón de Grand Slam, que se clasifica si tiene garantizado acabar entre el No. 8 y el No. 20 de la Carrera ATP A Londres.

El serbio de 31 años, que se perdió la edición del año pasado por lesión en el codo derecho, firmó diez apariciones consecutivas en el prestigioso evento entre 2007 y 2016, con un récord de 31-11 y los títulos de 2008 y 2012-15.

Djokovic ha regresado a su mejor versión durante este verano, consiguiendo su cuarto título de Wimbledon y logrando el título en Cincinnati lo que le convirtió en el único jugador capaz de ganar al menos una vez los nueve ATP World Tour Masters 1000 (desde 1990).

Federer estará presente en el torneo de los mejores en Londres por decimosexta vez, habiendo competido entre 2002-15 y 2017, con un récord de 55-13, incluyendo los títulos de 2003-04, 2006-07 y 2010-11.

El argentino Juan Martín Del Potro es el siguiente en la línea de clasificación y de coronarse el próximo domingo en Flushing Meadows, la plaza será suya. El argentino regresaría así al O2 Arena por primera vez desde 2013.

Tras Del Potro, Alexander Zverev, Marin Cilic, Kevin Anderson y Dominic Thiem están en posiciones de ventaja para jugar el torneo londinense.