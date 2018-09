Beltrán: "Aún me falta un poco de madurez en el campo"

Vigo, 8 sep (EFE).- El centrocampista del Celta de Vigo Fran Beltrán se mostró "contento" con su rendimiento en las tres primeras jornadas de Liga, aunque reconoció que todavía le falta "un poco de madurez" en el terreno de juego.

"Con los partidos lo iré cogiendo perfectamente. Claro que se nota el salto de Segunda a Primera División. Aquí tienes un error y lo pagas. Y la intensidad y el tipo de juego es diferente. Pero al final no deja de ser fútbol. Se nota la diferencia pero lo llevo bien", comentó el centrocampista en una entrevista con Celta Media.

Beltrán, de 19 años, se mostró agradecido por la confianza que le ha dado Antonio Mohamed -ha sido titular en los tres partidos-, y reveló que este verano se decidió por la oferta del Celta porque "apostó realmente por mí, vino y me dijo que iba a ser importante".

"El míster me ha dado la oportunidad y creo que no le estoy defraudando. Me queda mucho margen de mejora, puedo seguir creciendo partido a partido y si me sigue dando confianza daré todo para intentar devolvérsela dentro del campo", subrayó.

El futbolista, por el que el Celta pagó ocho millones de euros al Rayo, se esperaba un vestuario "más serio" en el equipo vigués: "Pensé que cada uno iba a ir a su bola y no y no es así, me encontré una gran familia. El día que llegas te acogen bien, te intentan ayudar, todos te aportan su granito de arena para que estés bien y eso se ve reflejado en el campo", sentenció.