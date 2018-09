ONU afirma que consultas de paz empezaron a pesar de que hutíes no viajaron

Ginebra, 8 sep (EFE).- El enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, afirmó hoy que a pesar de que los rebeldes hutíes no llegaron a Ginebra para participar en las consultas de paz, el diálogo sí que comenzó.

"Para mi lo importante es que las consultas comenzaron estos últimos días. Tuvimos profundas y enriquecedoras consultas con el Gobierno. El proceso comenzó, tal vez no de la manera en que queríamos, pero comenzó", afirmó Griffiths en rueda de prensa.

Añadió que los hutíes no llegaron a Ginebra "porque no pudieron" y especificó que los rebeldes "querían estar aquí, les hubiera gustado estar aquí, pero no se dieron las condiciones", subrayó Griffiths, sin dar más detalles de cuales fueron esas condiciones.

Especificó que lo que pretende hacer para mantener las consultas "vivas" es trasladarse a Saná y a Muscat (capital de Omán) para reunirse con los representantes de los hutíes e intentar hablar de los mismos temas de los que habló con el Gobierno.

"Esto es a lo que me refiero cuando digo que el proceso comenzó", puntualizó.

"Todo el mundo sabe que cuando el proceso de paz se retoma es difícil, es un momento delicado, frágil", agregó, y explicó que irá donde tenga que ir, y hará que las partes se reúnan donde quieran reunirse, "y donde se sientan cómodos", con tal de que el proceso prosiga.

"Si no sintiera que hay un deseo real de paz, de encontrar una solución al conflicto, no estaría perdiendo el tiempo", concluyó.