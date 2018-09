El pensador Yuval Noah Harari llega a los más vendidos con su nuevo libro

Redacción internacional, 7 sep (EFE).- El historiador y pensador israelí Yuval Noah Harari entra esta semana en las listas de libros más vendidos en no ficción con "21 lecciones para el siglo XXI" y también sitúa sus obras precedentes en lugares destacados, en países como Brasil, España e Italia.

En las estanterías de ficción destaca la entrada de la poeta y artista canadiense de origen indio Rupi Kaur con "El sol y sus flores".

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Hungrigen und die Satten - Timur Vermes (Eichborn)

2.- Es ist nur eine Phase, Hase - Maxim Leo; Jochen Gutsch (Ullstein)

3.- Der Outsider - Stepen King (Heyne)

4.- Macbeth - Jo Nesbø

No ficción:

1.- Feindliche Übernahme - Thilo Sarrazin (Finanzbuch)

2.- Machtbeben - Dirk Müller (Heyne)

3.- Der Ernährungskompass Bas Kast (C. Bertelsmann)

4.- Weltmedizin - Dietrich Grönemeyer (S. Fischer)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Aqui hay dragones" - Florencia Bonelli (Suma de letras)

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

3.- "Grito de guerra" - Wilbur Smith (Emece)

4. "Mafalda, lo mejor" - Quino (Los Libros Más Pequeños del Mundo)

No ficción:

1.- "Filosofía en once frases" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

3.- "Emoción y sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta)

4.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

2.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "O Que o Sol Faz Com as Flores" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

3.- "Correspondentes. Histórias, Desafios e Aventuras de Jornalistas Brasileiros Pelo Mundo" - Vários Autores (Globo)

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Mi pecado" - Javier Moro - (Planeta)

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta Colombia)

3.- "Hippie" - Paulo Coelho - (Penguin Random)

4.- "El Caso Fitzgerald" - John Grisham - (Penguin Random)

No ficción:

1.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta)

2.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Melo - (Océano de Colombia)

3.- "La cocina de mamá y papá" - Daniela Vidal/Nicolás de Zubiria - (Planeta)

4.- "Sálvese quien pueda" - Andrés Oppenheimer (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El rey recibe" - Eduardo Mendoza (Seix Barral)

2.- "El sol y sus flores" - Rupi Kaur (Seix Barral)

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

4.- "El monstruo de colores va al cole" -Anna Llenas (Flamboyant)

No ficción:

1.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

2.- "Sapiens (De animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate)

3.- "21 lecciones para le siglo XXI" - Yuval Noah Harari (Debate)

4.- "Rooftops 1 CB" - Varios autores (Oxford University Press)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The President is Missing" - Bill Clinton & James Patterson (Litle, Brown and Company)

2.- "Sharp Objects" - Gillian Flynn (Broadway Books)

3.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

4.- "Something in the Water" - Catherine Steadman (Ballantine Books)

No ficción:

1.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House).

3.- "The Plant Paradox" - Steven R. Gundry M.D. (Harper Wave)

4.- "The Subtle Art of the Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Les prenoms epicenes" - Amélis Nothomb (Albin Michel)

2.- "A son image" - Jérôme Ferrari (Actes Sud)

3.- "Un monde a portee de main" - Maylis De Kerangal (Verticales)

4.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

No ficción:

1.- "Bescherelle; la conjugaison pour tous" - Varios autores (Hatier)

2.- "Un ete avec homere" - Sylvain Tesson (Des Equateurs)

3.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

4.- "Il faut dire que les temps ont change..."; chronique (fievreuse) d'une mutation qui inquiete - Daniel Cohen (Albin Michel).

ITALIA

Ficción:

1.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "La ragazza con la Leica" - Helena Janeczek (Guanda)

3.- "Grido di guerra" - Wilbur Smith y David Churchill (Longanesi)

4.- "L'amica geniale" - Elena Ferrante (E/O)

No ficción:

1.- "Ora dimmi di te. Lettera a Matilda" - Andrea Camilleri (Bompiani)

2.- "21 lezioni per il XXI secolo" - Yuval Noah Harari (Bompiani)

3.- "Homo stupidus stupidus. L'agonia di una civiltà L'agonia di una civiltà" - Vittorino Andreoli (Rizzoli)

4.- "La vita e i giorni Sulla vecchiaia" - Enzo Bianchi (Il Mulino)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchinson (Planeta)

2.- "Yo soy Simón" - Becky Albertalli (Puck)

3.- "Ready Player One / Edición película" - Ernest Cline (Nova)

4.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara)

No ficción

1.- "¿Y ahora qué? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

3.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy)

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta)

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora)

3.- "O Desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguarra)

4.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)

No ficción:

1.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

2.- "999+1 Piadas Ainda Mais Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)

3.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

4.- "Elogio da Sede" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Why Mummy Swears" - Gill Sims (HarperCollins)

2.- "The Ghost Tree" - Barbara Erskine (HarperCollins)

3.- "The Tattooist of Auschwitz" - H3eather Morris (Zaffre)

4.- "Murder Mile" - Lynda La Plante (Zaffre)

No ficción:

1.- "Notes on a Nervous Planet" - Matt Haig (Canongate)

2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)