Márquez, satisfecho, dice haber empezado "bastante bien"

Misano Adriático , 7 sep .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de San Marino de MotoGP dijo que está satisfecho del transcurrir del día y que había empezando "bastante bien".

"Sabíamos que el primer día era súper importante trabajar bien y empezar con buen pie y lo hemos hecho, aunque lógicamente hemos tenido que trabajar en diferentes cosas, pero estoy contento porque el equipo ha sido súper preciso en los cambios, siempre para mejorar y ya por la tarde me he encontrado cómodo, a un nivel muy parejo a las Ducati y la Yamaha de Viñales", confirmó Márquez.

"Ellos parece que son los más rápidos, así que mañana se irá viendo quien está luchando por la victoria y quien está luchando por el podio, pero hemos empezado bien y hemos absorbido el test de más que tienen ellos aquí, siempre intentando mejorar; estamos a un nivel muy igual", afirmó el piloto de Repsol Honda.

En cualquier caso, Marc Márquez reconoció que "hoy es difícil entender las cosas porque mucha gente ha probado el neumático blando, luego el medio, luego el neumático nuevo, pero con el medio usado me he encontrado muy bien, he rodado rápido y está muy igual, a la par respecto a ellos, no estábamos por delante pero estábamos muy igualados y es ahí donde se tendrá que ver mañana".

"Si mañana llueve, el domingo será un poco más incógnita, pero lo importante es que estamos ahí; las dos Ducati están ahí y creo que son los dos pilotos más fuertes, con Viñales, que aquí también es rápido, ya fue bien en Silverstone y aquí también, así que yo creo que estará entre estos tres y Crutchlow, que parece que también está ahí", reconoció Márquez.