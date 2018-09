Márquez le "parece bien" que se corra el lunes o martes,si es necesario

Misano Adriático , 7 sep .- La organización del campeonato del mundo ha señalado en declaraciones a una televisión su intención de cambiar el reglamento y evitar que se vuelva a cancelar un gran premio como sucedió en el circuito de Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque se tenga que correr el lunes o el martes.

Al respecto, Marc Márquez señaló, antes de que se tratase el asunto en la Comisión de Seguridad de los pilotos, que a él le parece "bien", porque así "habrá una polémica menos, ya que si lo dice el Reglamento los pilotos y los equipos tendrán que estar preparados para eso, me parece bien".

Márquez contestó a su propia pregunta de ¿por qué no se ha hecho antes?, con un claro "pues porque hasta que no pasa una cosa no se sabe", pero incidió en que será bueno "pues es tener una cosa menos en la cabeza y al final es lo mismo para todos".