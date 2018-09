Jiménez entiende que la expulsión de Arzo era una "ocasión manifiesta de gol"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 sep (EFE).- El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo Jiménez, dijo tras la victoria de su equipo por 4-0 ante el Gimnàstic de Tarragona que la jugada de la expulsión del visitante César Arzo, a los 29 minutos de juego, era "una ocasión manifiesta de gol".

El técnico sevillano discrepó con su paisano José Antonio Gordillo, entrenador del equipo catalán, quien consideraba que Rubén Castro, derribado por el central, iba "hacia fuera" en su desmarque, mientras que a juicio del técnico local el delantero se disponía a "encarar al portero" tras un "control orientado".

Jiménez tuvo después un importante lapsus en la rueda de prensa porque creía que antes de esa tarjeta roja su equipo "ya iba ganando por 1-0" -el primer tanto llegó en el minuto 44, y la tarjeta roja fue en el 29-, pero fue corregido rápidamente ante sus dudas.

"Si somos sinceros, no es igual jugar contra diez que contra once, sí que condiciona, pero era una expulsión clara, y antes de esa jugada el Nàstic se dedicó a meterse en su campo y a perder tiempo, porque tenían claro que tenían que desesperar a Las Palmas", continuó en su particular análisis el preparador andaluz.

Jiménez añadió que después de un marcador tan amplio, su equipo ha hecho "pocas cosas mal", entre ellas la "ansiedad" que le llevó a cometer "imprecisiones", y que lo ofrecido hoy "no puede ser el techo de este equipo, hay que buscar mejoría".

Con respecto a los estrenos del lateral De la Bella y el centrocampista David Timor, recién llegados al equipo amarillo, se limitó a contestar que los vio "bien" y "capaces de hacerle competencia a jugadores como Dani y Javi Castellano".

Más explícito fue con respecto a Rubén Castro, quien ya acumula cinco goles en cuatro jornadas, tras un nuevo doblete: "Es nuestro killer y un ejemplo de generosidad en el esfuerzo", señaló.

De cara el choque de Copa del Rey del próximo jueves ante el Rayo Majadahonda, a partido único en el Estadio de Gran Canaria, reconoció que dará minutos a otros futbolistas, en una competición que le "encanta" y se le suele "dar bien", y además porque la Unión Deportiva tiene "plantilla para pelearla".