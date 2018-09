Dovizioso no ve "justo" que decidir correr un día u otro sea de los equipos

Misano Adriático , 7 sep .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), al respecto de correr en lunes o martes si no se puede disputar un gran premio como está previsto no le parece "justo" que se someta a una "votación de los equipos, puesto que les da la posibilidad de votar en base a si les conviene o no les conviene".

"Lo hablaremos en la Comisión de Seguridad y por ahora no lo sé, depende de que haya un reglamento preciso y por eso necesito escuchar las opiniones, pero para mí no es justo que se someta algo así a una votación de los equipos, porque se les da la posibilidad de que voten sobre correr el lunes en base a si les conviene o no", indicó al respecto Dovizioso.

"Para mí, no deben decidir los equipos sino el organizador y en Silverstone hubo equipos a los que les convenía no correr por eso es bueno que el organizador escuche a los equipos y nuestro deporte ha de seguir así, hablando y que no mande uno solo, pero que se haga todo lo posible por correr, si bien es cierto que todas las cosas que pasan ayudan a que se gestione mejor en el futuro", aseguró Dovizioso.