Dovizioso no se fía y afirma que "está todo por escribir"

Misano Adriático , 7 sep .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), autor del mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP, no se fía de su resultado y afirma que "está todo por escribir, está todo por hacer, ya que hay que ver si llueve esta noche y cómo funcionan los neumáticos".

"Cuando haces un test alguna semana antes de una carrera es perfecto porque encuentras una base muy buena, y lo hemos confirmado, pero los neumáticos se están comportando de una manera completamente diferente a la del test, porque las condiciones son distintas", explicó Dovizioso.

"Así que lo que era una certeza en el test ya no lo es. ¿Qué neumático usaremos o qué tenemos que hacer? No lo sabemos. Lo que hemos visto hoy en parte refleja una realidad, aunque no del todo, pero es mejor estar delante que detrás pero ya veremos mañana qué condiciones nos encontramos porque hoy ha sido extraño, sobre todo por la tarde", reconoció el piloto italiano de Ducati.

"Los neumáticos han trabajado de una manera particularmente extraña esta tarde, se han destruido de una manera a la que todavía no estamos acostumbrados con Michelin, porque suelen perder prestaciones pero no terminan 'comidos', y hoy ha pasado eso y lo hemos notado muchísimo", comentó Dovizioso.

"Normalmente Misano no es un circuito en el que se haga mucho paso por curva, con lo que no se consume tanto el neumático trasero, pero creo que ahora hay un interrogante bastante importante para todos, que es cómo podrán ser las condiciones de la carrera", continuó el italiano de Ducati.