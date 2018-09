Austro-iraní Sudabeh Mortezai, mejor directora de Jornadas Autores de Venecia

Venecia , 7 sep .- La austro-iraní Sudabeh Mortezar ganó hoy el premio Hearst Film a la mejor realizadora de las Jornadas de los Autores, sección independiente del Festival de Venecia, informó hoy esta sección en un comunicado.

Es la primera vez que se otorga este galardón, que reconoce al mejor talento femenino de las Jornadas y que está dotado con 10.000 euros.

"Joy" es la historia de una mujer nigeriana en su viaje hacia la libertad. Ópera prima de Mortezai, está protagonizada por la también debutante Joy Anwulika Alphonsus.

"Hay inmigrantes a los que incluso los racistas no tienen problemas para aguantar: son mujeres como Joy, niñas prostituidas y reducidas a la esclavitud. Está sucediendo hoy en Austria, con su gobierno de derechas. Pero no hay diferencia con lo que ocurre en Italia. Joy nos ruega que no demos la espalda a esta realidad", dijo la directora tras conocer el premio.

El delegado general de las jornadas, Girogio Gosetti, se mostró encantado de instaurar este premio "en un año en el que el tema de la creatividad de las mujeres se ha colocado directamente en el centro de la conversación cultural".

"Ya sea en el centro de atención o lejos del glamour del mundo del espectáculo, las mujeres están finalmente obteniendo ese papel central que con demasiada frecuencia se les ha negado u olvidado", agregó.