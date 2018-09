El argentino Rigoni dice que eligió al Atalanta pese a interés del Juventus

Roma, 7 sep (EFE).- El extremo argentino Emiliano Rigoni, que fichó este verano por el Atalanta procedente del Zenit San Petersburgo, ha asegurado que eligió al club de Bérgamo (norte) pese a que también contaba con el interés del Juventus.

"El Atalanta es el que más me quiso fichar y la Serie A es un campeonato 'top'. No podía elegir algo distinto tras la experiencia en Rusia", afirmó Rigoni en una entrevista publicada este viernes por "La Gazzetta dello Sport".

"Sobre todo el Juventus me quería, pero llevaba ya un año hablando con el Atalanta. Para mí la determinación con la que te busca un club es fundamental", prosiguió.

El argentino, que llegó al Atalanta cedido con opción de compra a favor del club norteño, expresó el deseo de quedarse en Italia el próximo año o de ir a competir en la Premier League inglesa.

"No pienso en el futuro ahora, pero puedo decir que preferiría no volver a Rusia. La Premier es la mejor liga del mundo después de la Serie A y me gustaría que me fichara el Atalanta u otro club europeo", dijo.

Rigoni ya anotó un doblete en la Serie A, en una visita al Roma, y aseguró el proceso de adaptación a su nueva vida italiana está yendo positivamente: "Bérgamo es una ciudad muy buena y mi familia se encuentra muy bien. No puedo pedir más", afirmó.

El "Rayo" comparte el vestuario del Atalanta con su compatriota Alejandro Gómez, quien le ayudó a ambientarse en el club.

"Tenemos una relación óptima, dentro y fuera del campo. Me ha ayudado a buscar casa y ha recibido muy bien a mi familia", aseveró.