Álex Fernández dice que vuelve a Unicaja "para luchar por todos los títulos"

Almería, 7 sep (EFE).- El líbero tinerfeño Álex Fernández, uno de los fichajes del Unicaja Almería para esta temporada, afirmó este viernes en su presentación que regresa al club almeriense, en el que ya estuvo las campañas 2014-15 y 2015-16, "para luchar por todos los títulos".

El nuevo refuerzo del equipo ahorrador, con el que en su primer año ganó la Superliga y al siguiente el triplete (Superliga, Copa del Rey y Supercopa) antes de jugar las dos últimas campañas en el Urbia Voley Palma, destacó que "tenía ganas de volver", porque en Almería siempre le han tratado como en su "casa".

"Yo los considero una familia. Estoy con muchas ganas de empezar la temporada, con mucha motivación, ganas de luchar por todos los títulos, porque al final los jugadores vienen a estos clubes grandes pensando en luchar por ellos y ganarlos, y es una motivación extra que tengo", subrayó Álex Fernández, de 31 años.

El canario coincidió con el presidente del Unicaja, Ramón Sedeño, en que su llegada a Almería en 2014, en la primera ocasión en la que salía del archipiélago, "fue un punto y aparte" en su carrera.

"Ese año estuve a punto de dejar de jugar por las rodillas y Piero (Molducci) me llamó, me ofreció el puesto de líbero y, tras probarlo, ha sido, por suerte, un no parar de jugar y de ganar títulos, así que muy contento", dijo el jugador, que también fue campeón de Liga y Copa en su primer año en Palma, hace dos campañas.

Añadió que, cuando ha jugado de visitante, ha seguido sintiendo el "cariño de la grada" del pabellón Moisés Ruiz, donde "se huele y vibra el voley en el aire", y destacó que también le animó a volver el "buen grupo" que hay y el "bloque genial" que se ha formado, "con mucha motivación, una mezcla de gente joven y veterana".

Fernández consideró que "este año va a ser la Superliga más fuerte" de las últimas campañas, con "varios equipos que se han reforzado" y aseguró que el Unicaja llegará "en el mejor estado posible" a la Supercopa, el primer título en liza de la temporada, que disputará el 6 de octubre en la cancha del CV Teruel.

También elogió a su nuevo técnico, el histórico exjugador Manuel Berenguel: "tener un entrenador que ha sido en mi posición tan bueno para España la verdad es que es una motivación extra, nos transmite a los jugadores sus ganas de hacerlo bien y su motivación, y eso es algo vital", concluyó.