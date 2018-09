Xisco: "Lo que se ha visto en el campo no es lo que realmente somos"

Pamplona, 6 sep (EFE).- El jugador de Osasuna Xisco Jiménez se mostró autocrítico con el rendimiento de la plantilla en el comienzo liguero, en el que el conjunto navarro solo ha sumado un punto en tres jornadas, y afirmó que lo que se ha visto sobre el campo no es lo que "realmente" son y pueden "llegar a dar".

"Todos tenemos que dar un poquito más. Lo que se ha visto reflejado en el campo hasta ahora no es lo que realmente somos ni lo que podemos llegar a dar. Tenemos que cambiar eso cuanto antes porque sabemos que somos capaces de hacerlo mejor", declaró Xisco este jueves en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El delantero mallorquín añadió: "Siempre esperas dar mucho más, pero dado el rendimiento hasta el momento sabes que tampoco has merecido mucho más de lo que tienes".

Xisco comentó que la plantilla "tiene ganas de revertir la situación", tanto por los resultados como por las sensaciones que, según reconoció, no han sido buenas más allá de algunas "fases buenas" en los dos primeros partidos.

Sobre el último encuentro en Granada, señaló que "las sensaciones fueron malas". "Sabíamos que no habíamos estado bien y no merecíamos mucho más de lo que tuvimos", agregó.

El futbolista balear indicó que tienen "mucho mejor equipo" de lo que reflejan los resultados: "Hay que ser autocríticos. No hemos estado bien, pero esto es muy largo y no ha hecho más que empezar. No hay que volverse loco ni sacar las cosas de quicio".

Comentó que el objetivo es "ganar al Almería", con la conveniencia de "no cometer errores del pasado" y no exigirse "demasiado desde un principio".

"No nos vamos a poner a hablar de ascenso con un punto de nueve. Ojalá que al final de la temporada estemos en la zona alta de tabla y podamos hablar de que vamos a pelear por lo más", manifestó.

Xisco declaró que no hay una única causa del mal comienzo de Osasuna, "son muchas cosas que hay que mejorar", dijo, y añadió que no es cuestión de la adaptación a las ideas del nuevo entrenador, Jagoba Arrasate.

"Puede que necesitemos un poco más de tiempo, pero no creo que sea el problema principal. En cuanto demos con la tecla, las cosas van a cambiar", dijo Xisco.

El jugador rojillo indicó, sobre los cuatro partidos en septiembre en El Sadar (incluido el de Copa), que los jugadores y el cuerpo técnico son los "primeros" en querer cambiar la "mala dinámica" de la pasada temporada y agregó que los posibles "éxitos" en la actual campaña "pasan" por hacerse "fuertes" en el estadio pamplonés.

Xisco comentó en el aspecto individual que ayudará "en lo que pueda siempre con positividad" y destacó que la competitividad dentro de la plantilla es "necesaria y muy positiva para todos".