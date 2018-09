El Sevilla destaca "orgullo inmenso" por etapa sevillista de Fernando Navarro

Sevilla, 6 sep (EFE).- El Sevilla destacó el "orgullo inmenso" que tiene el club por la etapa como jugador en el conjunto hispalense del lateral izquierdo Fernando Navarro, quien este jueves anunció su retirada como futbolista profesional.

"Fue un ORGULLO INMENSO que vistieras nuestra camiseta y llevaras nuestro brazalete. Siete años, 282 partidos, una Copa, dos Liga Europa", señala el Sevilla en su cuenta oficial de Twitter.

El barcelonés jugó en el Sevilla entre 2008 y 2015 y logró los títulos de campeón de la Copa del Rey en 2010, ante el Atlético de Madrid en Nou Camp, y los de la Liga Europa de 2014 en Turín (Italia), contra el Benfica portugués, y de 2015, en Varsovia ante el Dnipro ucraniano.

Fernando Navarro, de 36 años y componente de la selección española que ganó la Eurocopa 2008, tuvo palabras de agradecimiento al Sevilla en su escrito de despedida.

"Al Sevilla FC. ¡Mi Sevilla! Allí nacieron mis 3 hijos. Nunca podré agradecer lo mucho que me dio el club, su afición y la ciudad. Sin lugar a dudas, es donde más he disfrutado y donde más querido me he sentido", asegura el lateral.