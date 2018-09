Pompeo niega ser el autor de artículo anónimo sobre movimiento contra Trump

Nueva Delhi, 6 sep (EFE).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, negó hoy ser el autor de un artículo anónimo de opinión publicado en "The New York Times" que asegura que hay un movimiento de "resistencia" contra el presidente estadounidense, Donald Trump, entre los funcionarios de la Casa Blanca.

El artículo "no es mío", zanjó Pompeo durante una rueda de prensa en la embajada estadounidense en Delhi, donde se encuentra en visita oficial, en la que fue muy crítico con el anónimo autor del escrito.

El diario, uno de los más influyentes del país, publicó ayer un texto en el que un anónimo "alto cargo" del Gobierno de Trump afirmó que hay "muchos" miembros de la Casa Blanca que están trabajando diligentemente en frustrar partes de la agenda y las "peores inclinaciones" del presidente estadounidense.

"No debería sorprender a nadie que 'The New York Times', un periódico liberal que ha atacado sin cesar a esta Administración, eligiese publicar un artículo así", opinó Pompeo.

El secretario de Estado añadió que él procede "de un lugar en el que, si no estás en posición de ejecutar una orden, solo tienes una opción, que es marcharte" y no permanecer en el puesto para "minar lo que el presidente Trump y este Gobierno están intentando hacer".

Agregó que, si la columna de opinión describe la realidad en la Casa Blanca, el diario "no debería en absoluto haberse fiado de la palabra de un mal actor, descontento y engañoso".

El estadounidense calificó de "inquietantes" los "esfuerzos de los medios por socavar" al Ejecutivo de Trump.