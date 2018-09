Miras exige que se realice el trasvase "sin demoras y ajustándose a la ley"

Murcia, 6 sep (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido hoy que se cumpla de manera inmediata y sin ningún tipo de demora la ley del trasvase Tajo-Segura para que los agricultores reciban en tiempo y forma los 20 hectómetros cúbicos que les corresponden y no se repitan los retrasos de agosto.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de San Esteban, donde ha recibido a la cofradía del Paso Blanco de Lorca, López Miras se ha mostrado muy crítico con esas demoras en la recepción de los caudales del trasvase, y ha exigido que la comisión de explotación del trasvase, que se reúne hoy, autorice otros 20 hectómetros para este mes ya que así lo marca la ley.

"Sin ningún tipo de excusa se puede demorar el trasvase. Cualquier otra cosa sería no ajustarse a la ley", ha reiterado.

En ese sentido, ha lamentado las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y otros miembros del Gobierno "poniendo en duda y cuestionando" la viabilidad y el futuro del trasvase y ha dicho que espera que no se repitan.

El presidente regional ha insistido en que retrasar la recepción de agua "no es justo ni legal".

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, restando importancia a los retrasos dado que los agricultores recibieron agua a cuenta de otros caudales, ha considerado que esas valoraciones son "peligrosas".

"No valen las triquiñuelas ni los cambios de cromos", ha dicho, y ha lamentado que se busque "sacar recurso de donde no lo hay", ya que "se empieza por ahí y se termina diciendo que el trasvase no es necesario", ha lamentado.