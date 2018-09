Geniez:"En la Vuelta, por como está en el calendario, triunfan las escapadas"

Estaca de Bares , 6 sep .- El francés Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale), ganador este jueves en Estaca de Bares, cree que "en la Vuelta, por como está colocada en el calendario, tienen más éxito las escapadas" que en otras grandes por etapas y que ello le ha permitido a él lograr hoy su tercera victoria de etapa en la Vuelta, tras otras dos anteriores de 2013 y 2016.

"La Vuelta es una carrera especial en la que tienen más éxitos las escapadas que en otras carreras como, por ejemplo, el Giro de Italia, en el que en este año solo hubo dos fugas. Es por como está colocada en el calendario y además es cuando me encuentro mejor de forma", dijo al final de la etapa.

Geniez aseguró que "hoy no tenía previsto" entrar en la fuga, pero que "se ha visto delante" en la primera subida y se ha filtrado aun creyendo que "el Bora iba a controlar más para (Peter) Sagan, al que no le quedan muchas oportunidades" y quien cree que "no acabará la Vuelta porque está preparando el Mundial".

Ya en la escapada, "todo ha sido muy estratégico" y él se ha "preocupado de que al final llegase un grupo unido" para intentar ganar al sprint. Lo que consiguió.

De cara a lo que queda de carrera, el francés aseguró que como "Tony Gallopin es sexto en la general", su equipo no va "a relajarse y estará "centrado" en defender las opciones de su jefe de filas dentro del "muy buen ambiente" que hay en la Vuelta. En la que -aseguró-: "disfrutamos y reímos mucho".

Geniez, por último, se refirió al incidente del final de etapa, la caída de algunos corredores nada más pasar por la línea de meta al chocar uno de ellos con un empleado de la Vuelta. "Yo me caí el primero, pero por suerte me agarró un policía", se congratuló.

En todo caso, considera que "es una pena que pasen estas cosas con las medidas de seguridad que hay". "Lo que no entiendo es hubiese tanta gente en la línea de meta. Si hubiese habido un sprint de cien corredores, no hubiesen podido pasar", lamentó.