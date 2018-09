TV3 ficha a Gemma Nierga y estrena un "late show" semanal

Sant Joan Despí , 6 sep .- TV3 ha fichado para su nueva temporada a la periodista Gemma Nierga, que presentará un programa en el que visitará a los progenitores de personajes famosos como Andreu Buenafuente o Isabel Coixet, y también estrenará un "late show" con Òscar Andreu y Òscar Dalmau, los Òscars.

La cadena autonómica catalana ha presentado hoy su nueva programación, que llega después de un final de temporada 17/18 que fue convulso por el recorte de fondos derivado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Els meus pares" ("Mis padres", en catalán) se emitirá los jueves por la noche y cada capítulo durará 55 minutos en los que el espectador podrá conocer a los padres de personajes como el humorista Andreu Buenafuente, la cineasta Isabel Coixet, el futbolista Xavi Hernàndez, la cantautora Sílvia Pérez Cruz y el tenista Àlex Corretja, entre otros.

Nierga ha asegurado que desde el primer momento tuvo claro que este programa era un "caramelo", pero ha admitido que en algunos momentos se ha quedado con ganas de profundizar más: "En la familia siempre hay un punto que dicen 'no entremos' y no se entra", ha apuntado.

En noviembre tomará el relevo en la noche del jueves "La nit dels Òscars", un "late show" en el que, según Òscar Andreu, harán "lo que hace Google pero en carne y hueso" y donde la gran noticia "no será quién colabora, sino quién no. Será el único programa de TV3 en el que no colaborará Pilar Rahola".