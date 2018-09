Pol Espargaró reconoce que tuvo "mucha suerte"

Misano Adriático , 6 sep .- El español Pol Espargaró (KTM RC 16) regresa este fin de semana a la competición después de la grave lesión que sufrió en la República Checa y que desde entonces le ha alejado de las pistas pero reconoce que "cuando el médico vio la lesión cervical dijo que tuve mucha suerte".

"Me explicó que tengo mucho riego sanguíneo en la zona medular y que por eso he tenido una recuperación tan rápida, por eso me salvé tan rápido, pero también que con diez años más seguramente me habría estado esperando una silla de ruedas, así que tuve mucha suerte", aseguró Pol Espargaró.

"Justo cuando me caí, en el momento de la caída, con lo de las cervicales se me paralizó todo el cuerpo y cuando recuperé la consciencia, pues la perdí durante muy poco tiempo, no notaba las piernas, no notaba los brazos, mandaba información a los pies que es lo primero que haces cuando tienes una caída fuerte, porque es nuestro mal sueño, el que tenemos los pilotos y no podía mover nada", recordó el piloto de KTM.

"No podía mover ni los brazos ni las piernas, pero poco a poco empecé a notar ese hormigueo en las piernas, empecé a mover los pies, luego también los brazos, aunque me quedó un dolor muy fuerte en los brazos y en las manos, pero por suerte en las piernas no", continuó Espargaró.

"Hasta que no te haces un lesión así, de cervicales, no te das cuenta de lo importante que es el cuello y hasta donde llega toda la información que hay en este poco espacio, que es a todas las partes del cuerpo", explicó Pol, quien dijo haber tenido una sensación "horrorosa, de los peores momentos de mi vida".

Y ya pensando en este fin de semana y en cómo afrontará su regreso a la competición, Pol Espargaró afirmó que "no hay otra, al final es mi trabajo, es mi pasión, es lo que me gusta hacer pero es mi trabajo y como cualquier escalador que se cae y sobrevive yo también me tengo que volver a subir a la moto, es lo que me gusta y mañana me voy a probar y voy a intentar ser igual de competitivo".

Pol Espargaró reconoció que le satisfizo que no se disputara la carrera de Inglaterra, aunque enseguida agregó que "me supo fatal por Tito, pero era el único en casa que estaba cantando y bailando en casa antes de que todo eso, pero viendo el desenlace hubiera preferido que se hubiese corrido en seco, con sol, y que a Tito no le hubiese pasado nada".