Diego Llorente: "Me voy feliz; espero volver"

Las Rozas , 6 sep .- Diego Llorente, central internacional de la Real Sociedad, aseguró al abandonar la concentración de la selección española de La Ciudad del Fútbol que se marcha "feliz" por la experiencia y que espera "repetirla en un futuro".

Pese a ser operado el 27 de agosto de una fractura distal del peroné izquierdo, Llorente fue una de las sorpresas de la primera convocatoria de Luis Enrique como seleccionador, para que estuviese presente en las reuniones y conviviese con el nuevo grupo.

"Estoy muy contento, me han recibido como uno más, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros. Me han ayudado en todo lo posible en mi día a día en la selección. Me voy feliz por haber vivido esta experiencia y espero volver a repetirla en un futuro", aseguró a los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

Diego explicó el siguiente paso en su proceso de recuperación: "Ahora tengo una revisión con la doctora que me operó. Esperemos que vaya todo bien en las radiografías de control y que poco a poco pueda ir ya apoyando la pierna".