El conflicto de Vestas se "moviliza" en Europa para revertir la situación

Valladolid, 6 sep (EFE).- El conflicto laboral por el cierre de la planta que la multinacional danesa Vestas tiene en Villadangos del Páramo (León) ha llegado a la Unión Europea, que "se está movilizando para que se revierta la situación", según ha señalado hoy la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos.

La firma recibió unos 13 millones de euros cofinanciados entre la Junta y la UE ligados a la actividad en Europa y para la dinamización económica y del empleo en una zona concreta, ha recordado Marcos.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos explicado que "no se entiende que una vez que se acaba el plazo" de tiempo de mantenimiento del empleo al que iba ligado las ayudas se decida la deslocalización de la empresa no ya fuera de Castilla y León sino incluso de la UE, ya que la intención es trasladar gran parte de la producción a China.

Marcos se ha mostrado pesimista sobre el efecto que pueda tener la manifestación de esta tarde en León, y que se espera multitudinaria y en la que la Junta estará representada por su delegado territorial en León, en la decisión de la multinacional.

"No parece que la empresa escuche", no lo ha hecho ni con los trabajadores, ni con la Junta o el Gobierno, ha sostenido la portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, que no obstante "no ha perdido la esperanza" en que se pueda revertir la situación con 360 trabajadores afectados y otros 2.000 de forma indirecta. "No vamos a dejar de exigir", ha concluido Marcos.