Las claves por despejar del primer once de Luis Enrique

Las Rozas , 6 sep .- El estreno de Luis Enrique Martínez como seleccionador español, presentará un once novedoso respecto al que disputó el Mundial de Rusia, con dudas por despejar en varias posiciones en el inicio de una nueva etapa.

1. Continuidad a De Gea o paso a Kepa en la portería.

El bajo nivel mostrado por David de Gea en el Mundial de Rusia no le costó el puesto y disputó todo el torneo hasta la eliminación. Cuando Julen Lopetegui llegó al cargo de seleccionador fue el único jugador al que señaló como fijo para que no hubiese debate con un regreso de Iker Casillas. Ahora Luis Enrique no ha querido dar ninguna pista y debe decidir entre mantener al portero de los últimos años o dar paso a Kepa Arrizabalaga. Su nivel de exigencia ha incrementado con su traspaso del Athletic Club al Chelsea y encara sin problema la responsabilidad.

2. El lateral izquierdo busca un nuevo dueño.

La ausencia de Jordi Alba de la convocatoria fue una de las grandes sorpresas que tenía guardada Luis Enrique. Su relación acabó mal en el Barcelona y el que era insustituible en el lateral izquierdo durante seis años deja su sitio. Hay dos candidatos para heredarlo, Marcos Alonso y Gayá, con claro favoritismo para el primero. Su progresión se proyectó en el Chelsea, ganándose el respeto de todo el fútbol inglés por su poder físico, aporta además de seriedad defensiva una potencia con pegada ofensiva.

3. Ramos busca nueva pareja de baile.

Con el adiós prematuro a la selección española de Gerard Piqué desaparece la que era considerada por el mundo del fútbol como una de las mejores parejas de centrales de todas las selecciones. Sergio Ramos necesita nueva pareja y Luis Enrique debe decidir entre los automatismos adquiridos en su club, el Real Madrid, y apostar por Nacho Fernández o recuperar tres años después para la Roja a un Raúl Albiol que regresa con mayor experiencia por ser indiscutible en el Nápoles. Menos opciones tiene Íñigo Martínez, quien aún no ha debutado esta temporada con el Athletic Club de Bilbao.

4. Diferentes perfiles para rodear a Busquets.

En los jugadores citados por Luis Enrique para la medular a un jugador indiscutible como Busquets, que ya tiene suplente de su perfil con Rodri, le acompañan perfiles muy variados en función de lo que necesite la selección española. Desde Thiago Alcántara a Saúl pasando por Sergi Roberto o Dani Ceballos, pendiente de la posición en la que se ubique Isco. La elección del nuevo seleccionador, que apostará por una línea de tres en el centro del campo, es clave para el estilo.

5. Rodrigo o Morata, el 9 de la Roja.

Sin Diego Costa, ausente por su inminente paternidad, el debate del 9 regresa pese al cambio de seleccionador. Rodrigo Moreno ofrece mayor movilidad y asociación con los jugadores de ataque, mientras que Álvaro Morata responde al perfil de 9 de área, siempre preparado para rematar cualquier centro desde los costados. Iago Aspas, llamado como sustituto de Costa, ya marcó en Wembley y esperará su oportunidad. Sin Iniesta y David Silva futbolistas como Isco, Marco Asensio o Suso serán los encargados de nutrir de asistencias al punta y Luis Enrique debe decidir por un perfil.