La chef Anna Olson muestra a España sus "recetas más rápidas y más fáciles"

Madrid, 6 sep (EFE).- Anna Olson, una de las reposteras más televisivas del mundo, reconoce estar "fascinada" por la gastronomía de España, motivo por el que lleva 20 años viniendo al país y por el que en su última visita grabó un programa especial de recetas rápidas para Canal Cocina, que se estrena mañana en exclusiva.

"Hay un montón de diferentes tipos de sabores en España, sobre todo en el norte, que es donde más me he movido. En un futuro me gustaría adentrarme más en su cultura, conocer más a fondo su cocina y crear algo diferente", ha explicado a Efe la cocinera, antes de la grabación del especial llamado "Las recetas más rápidas de Anna Olson".

Esta vez, Olson (Atlanta, 1968) ha apostado por mostrar al público español sus recetas "más rápidas y más fáciles de hacer", siempre fieles a su estilo, para "ese momento en el que quieres cocinar algo delicioso pero estás demasiado ocupado".

Según explica la chef, en el primer especial enseñará cómo preparar cuatro platos salados: pollo marinado; salmón con costra de sésamo; bol de calabaza y tomate; y sopa thai de verduras.

Después, en el segundo especial, el 14 de septiembre, Olson mostrará otros cuatro platos dulces: tarta islandesa de chocolate y dátiles; scones de chocolate blanco y arándanos; tarta de avena y café; y barritas de tofe, chocolate y almendras.

"Son demasiados platos en muy poco tiempo, me estoy metiendo mucho en el papel -afirma entre risas- pero estoy seguro de que al público le encantará, valoro mucho la presencia de España en mis redes sociales", añade.

Ese apoyo de sus espectadores, explica, es su principal motivación para seguir adelante día tras día, con el añadido de querer siempre "aprender más" y complicarse paulatinamente en sus recetas.

Una motivación que se verá reflejada en sus próximos programas internacionales: "Una vez que has llegado a los 100 episodios, tienes que complicarte más, hacer un contenido más elaborado y creativo. Aunque siempre me declino más por la técnica clásica de cocina", apostilla.

"Lo que mas me gusta de España es la buena conexión que hay en sus postres con la fruta, especialmente con la fruta tropical, a la que no tengo tanto acceso en Canadá", apunta.

También, ha afirmado que hay una "perspectiva diferente" a la hora de cocinar, cuyos ingredientes utilizados le dan una "personalidad propia" a sus recetas y cultura gastronómica.

En un futuro, "puede que haga una colaboración con un chef español", mientras tanto, seguirá "viajando, cocinando y pasándolo muy bien", concluye.