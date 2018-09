Casadesús: "Vamos con la ilusión de puntuar y ganar frente al Córdoba"

Alcorcón , 6 sep .- Víctor Casadesús, delantero balear del Alcorcón, declaró este jueves que su equipo afronta la próxima jornada con "la ilusión de puntuar y ganar" frente al Córdoba, colista de la clasificación en estos momentos.

Transcurridas las tres primeras jornadas de Liga, el Alcorcón suma cuatro puntos de nueve posibles y está situado en mitad de tabla. La próxima jornada visita el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba.

"Aunque estuviéramos en la jornada 30 el último te puede ganar, por eso que ahora sea Córdoba colista es anecdótico. Nosotros vamos con toda la ilusión de puntuar y de ganar, aunque luego cada partido se da como se da", dijo Casadesús.

"Cuanto más arriba en la clasificación podamos estar mejor, porque la salvación es el primer y único objetivo esta temporada", confesó el delantero balear, ya recuperado de una lesión que sufrió en pretemporada y que le ha tenido bastante tiempo de baja.

"Con el Mallorca la pasada semana me encontré bien. Tuve que salir con el marcador a favor, a defender el uno a cero, y creo que estuve en la línea del equipo. Ayer, en el trofeo Puchero, salí de inicio, pero en la primera parte no estuvimos fluidos y nos costó tener el balón. Faltó algo, pero en general las sensaciones mías y del equipo son buenas", apuntó.

Víctor Casadesús ha sido uno de los refuerzos del Alcorcón para esta temporada y tanto la afición como el cuerpo técnico tienen puestas muchas expectativas en él por su pasado como futbolista de Primera.

"Lo que quiero es jugar mucho y ayudar. El futbolista es egoísta, todos queremos jugar, pero yo me he lesionado en pretemporada y ahora físicamente no estoy del todo bien. El entrenador decide, tiene mucho donde elegir y yo intentaré ayudar, meter goles y ponerlo difícil", concluyó.