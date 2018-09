Bóveda: "Tenemos que ser exigentes, no podemos estar del todo conformes"

A Coruña, 6 sep (EFE).- El defensa del RC Deportivo Eneko Bóveda efectuó este jueves autocrítica tanto a nivel individual como grupal y dijo que los jugadores del conjunto gallego no pueden estar "del todo conformes" con lo que han sacado en las tres primeras jornadas de LaLiga 1/2/3.

El Deportivo se mantiene invicto después de haber visitado al Albacete (1-1), el Extremadura (0-1) y el Tenerife (2-2), que frustró la victoria de los coruñeses en la última jugada.

"Es verdad que al final no pierdes y tampoco el equipo ha demostrado ser mejor que nosotros, pero tal y como han sido los partidos no hubiese sido extraño sacar algún punto más. Tenemos que ser exigentes y creo que tampoco podemos estar del todo conformes", declaró Bóveda en una conferencia de prensa.

El lateral aseguró que en el equipo son "muy ambiciosos" y quieren "salir a ganar siempre", al tiempo que no puso como "excusa" haber tenido los tres primeros partidos de la temporada fuera de casa.

El domingo, los deportivistas debutarán en el estadio de Riazor ante el Real Sporting de Gijón en la cuarta jornada y para doce futbolistas será la primera oportunidad de jugar en el campo coruñés, que la temporada pasada vio cómo el equipo descendía a Segunda División.

"Hay gente que no ha jugado en Riazor todavía y serán los que más curiosidad tengan, pero creo que todos en general tenemos ganas, queremos que se haga un reseteo en la cabeza de la gente, que es difícil porque vienen de sufrir con malos resultados, pero es un poco nuestro deber, engancharlos con trabajo", señaló el jugador vasco.

A nivel personal, Bóveda se encontró "bien" en los dos primeros partidos pero no en el tercero, en el que no le gustó su actuación.

"Lo que más contento me tiene es que no he tenido ninguna molestia en el gemelo y a partir de ahí, siendo consciente de que he estado peor, lo lógico es que mi rendimiento vaya creciendo", comentó el lateral, que, sin embargo, esta temporada está jugando como central.

A su lado, en la defensa, ha estado el portugués Domingos Duerte, una de las incorporaciones que ha concretado el Deportivo esta temporada.

"Le veo bien. Desde el principio tuvimos química, también fuera del campo. Es un chico que tiene una actitud muy buena y con eso a mí personalmente me tiene ganado", declaró.

Respecto a su próximo rival, el Sporting de Gijón, explicó que la "exigencia" que tiene va a ser "parecida" a la del Deportivo.

"En muchas ruedas de prensa hablarán de lo mismo, de ponerse arriba, de mantenerse ahí, de que hay que subir. Nos tiene que servir para darnos cuenta de que no va a ser fácil. Tienen el mismo objetivo que nosotros y al Sporting le vamos a respetar, pero ni más ni menos que al Extremadura o el Tenerife", manifestó Bóveda.