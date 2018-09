Benito: "El Rayo Majadahonda es una buena opción para seguir creciendo"

Madrid, 6 sep (EFE).- Benito Ramírez, futbolista perteneciente a Las Palmas que jugará la presente temporada como cedido en las filas del Rayo Majadahonda, explicó los motivos para incorporarse al conjunto majariego casi en el cierre del mercado.

"He decidido venir porque creo que es una buena opción para seguir creciendo como futbolista y para ayudar a este club que acaba de ascender", explicó el canario en declaraciones difundidas por la entidad.

"Es un equipo lleno de jóvenes pero también hay gente veterana. Me va a venir muy bien para mi desarrollo futbolístico. Por lo que he visto hoy en el entrenamiento y por lo que he hablado hoy con los chicos veo ilusión por hacer una buena temporada", dijo.

Ramírez, que completó su primer entrenamiento con la plantilla, analizó cómo ha sido la toma de contacto con la misma: "Muy bien, cómodo. La gente ha estado hablando bastante conmigo. Me he integrado bien en el grupo y para ser el primer día ha ido todo muy bien".

Además dio detalles del encuentro con el entrenador Antonio Iriondo: "Hoy me ha preguntado poca cosa, de qué suelo jugar. Me ha corregido algunos aspectos dentro del campo. Ahora durante la semana y estos días creo que iremos hablando y me irá conociendo un poco más".