Toni Bou: "He conseguido todos mis retos"

Madrid, 5 sep (EFE).- El doce veces campeón del Mundo de trial al aire libre y en pista cubierta Toni Bou (Pierra, Barcelona, 1986) aseguró, en una entrevista en la Agencia EFE, que ha conseguido "todos" sus "retos" pero que seguirá luchando por "conseguir lo máximo".

El piloto español declaró, en una amplia entrevista con EFE, que la caída que sufrió en febrero en la que se fracturó tres vértebras lumbares hizo que el año fuera "muy duro psicológicamente" aunque asegura que le hizo "más fuerte".

Pregunta.- Ha logrado recientemente su duodécimo título mundial de trial al aire libre, ¿qué reto le queda por delante?

Respuesta.- He conseguido todos mis retos. Este año llegué a las 100 victorias, que es un récord que nos ha costado muchísimo y que nos hacía una gran ilusión. A partir de ahora vamos a luchar por conseguir lo máximo posible, intentar mantener los éxitos y disfrutar del día a día.

P.- Y lo consiguió tras sufrir una lesión muy dura.

R.- De este Mundial me voy a acordar mucho tiempo porque las sensaciones cuando me rompí fueron muy malas. Ha sido un año piscológicamente muy duro porque no me sentía cómodo, pero en cuanto a resultados ha sido muy positivo, uno de los mejores, y eso es con lo que me quedo porque he luchado mentalmente muy bien y eso me tiene que hacer más fuerte.

P.- ¿Cree que se pudo evitar la lesión?

R.- Creo que es imposible. Aun con protección me habría roto porque fue un golpe muy duro, muy directo, y muy difícil de evitar porque vas con todo el peso en un sitio muy peligroso. Son cosas que pueden pasar en el deporte, todo lo sabemos.

P.- ¿Cuál considera que va a ser su gran rival en los próximos años?

R.- Creo que mis rivales están cada vez más cerca. Para mí el gran favorito para hacerse con el mundial en el futuro es Jaime Busto, sube con una fuerza increíble y tiene mucho margen de mejora porque tiene 20 años. Eso sí, será complicado porque somos muy amigos , así que va a ser una relación entretenida; pase lo que pase se mantendrá la amistad.

P.- Precisamente Jaime Busto y usted eran compañeros de equipo, pero decidió marcharse al equipo Gas Gas la pasada temporada.

R.- Teníamos muy buena relación. Es muy joven, es el momento de hacer cambios y creo que lo ha hecho bien porque sigue creciendo. Aunque espero que algún día vuelva al equipo y volvamos a ser compañeros ya que fue una época y me gustaría pelearme con él tanto con otra moto como con la mía.

P.- Con el duodécimo título de trial al aire libre en el bolsillo, ¿cómo afronta las próximas fechas?

R.- El objetivo más cercano es el Trial de las Naciones, que es una competición que me gusta mucho porque lo hacemos en equipo, que no estamos acostumbrados, y será un fin de semana muy divertido para nosotros. Normalmente conseguimos muchos éxitos, tenemos un equipo muy potente y vamos a dar el 100 por cien.