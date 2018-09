Sergi Roberto desconoce si el Girona-Barcelona se jugará en Miami

Las Rozas , 5 sep .- Sergi Roberto aseguró en nombre de los jugadores del FC Barcelona, que no tienen constancia de que el partido que les enfrentará en la jornada 21 de LaLiga Santander al Girona, sea el elegido para disputarse en Estados Unidos.

Sergi Roberto, que estuvo presente en la reunión de jugadores con AFE cuando amenazaron con ir a la huelga si LaLiga sigue adelante con la intención de llevar un partido a Estados Unidos, desconoce que el encuentro elegido pueda ser el Girona-Barcelona que se disputará el 27 de enero.

"Del partido de Estados Unidos ya se habló claramente cuando tuvimos una reunión con capitanes en la AFE y el presidente ya habló. Nosotros no sabemos qué se va a hacer. Se está hablando mucho pero no sabemos si se va a hacer o no", aseguró desde la concentración de la selección española.

Ayer, martes, Fernando Sanz, director general de LaLiga en Oriente Medio y Norte de África (MENA), reconoció que uno de los encuentros que se está barajando disputar en Estados Unidos es el Girona-Barcelona.