Rupi Kaur,la poeta que conecta con el mundo, vuelve con "el sol y sus flores"

Madrid, 5 sep (EFE).- La poeta y artista Rupi Kaur se convirtió en un fenómeno mundial a través de Instagram, solo de su primer poemario "Otras maneras de usar la boca" vendió millones de libros y fue traducido a 35 idiomas. Ahora llega a España su segunda obra "El sol y sus flores", denuncias hechas versos para hablar del dolor, las raíces o el empoderamiento.

La poeta e ilustradora se estableció en Ontario (Canadá) con sus padres desde su Punyab (India) natal cuando tenía tres años y medio, por lo que el arraigo a los orígenes y su visión transfronteriza siempre están presentes en este nuevo trabajo que edita Seix Barral en España.

El acento, la inspiradora figura de su madre, el empoderamiento de las mujeres, la sororidad, el infanticidio femenino, los abusos sexuales o el drama de las personas refugiadas se entremezclan en las páginas de "el sol y sus flores" con poemas de amor y desamor y de aceptación del propio cuerpo.

"'el sol y las flores' es un / poemario sobre / el dolor/ el abandono de uno mismo / la honra a las raíces / el amor / y el empoderamiento / está divido en cinco capítulos / marchitarse, caer, arraigar, levantarse y florecer", explica la propia poeta en el volumen.

Sigue así la estructura de su ópera prima, "otras maneras de usar la boca", que autoeditó después de licenciarse en Retórica en 2104, con 22 años, y que dividía en cuatro capítulos: el daño, el amor, la ruptura y la cura. Ahora también Seix Barral ha recuperado este poemario que acaba de publicar.

En este nuevo libro, Kaur, a través de estos cinco bloques nuevos, teje decenas de historias condensadas en decenas de poemas sin letras mayúsculas y acompañadas de ilustraciones en blanco y negro minimalistas de su propia autoría.

"Rupi Kaur solo escribe con minúsculas porque la vida es la suma de instantes, de actos cotidianos, sea en la denuncia de un abuso, en la aceptación de nuestro cuerpo y nuestras heridas, en el perdón o en la autoestima", explica en una carta Elena Ramírez, directora editorial.

Sin apenas signos de puntuación, Kaur inicia "el sol y sus flores" con "marchitarse", con poemas tan punzantes como "podría ser cualquier cosa / del mundo / pero quise ser suya".

Transita por los caminos del desamor hasta llegar a "caer", donde aborda temas tan destructivos como los abusos sexuales, u otros empedradores como el descubrimiento del propio cuerpo.

"No puedo entender el hecho / de que tengo que convencer a la mitad de la población / de que mi cuerpo no es una cama / estoy ocupada aprendiendo las consecuencias de la feminidad / en vez de estar estudiando ciencias o matemáticas", escribe la poeta en "el arte de crecer".

Trata temas igual de desgarradores en "arraigar". Las personas refugiadas, la vida arrebatada a su madre por haber sido ama de casa, el colonialismo o el infanticidio femenino se suceden junto a sus ilustraciones.

También se muestra beligerante en "levantarse", aunque esta vez lo hace sobre volver a enamorarse y sobre el sexo con versos como "no necesito esa clase de amor / que me desgasta / quiero a alguien / que me dé energía".

Con la traducción de Elvira Sastre, "el sol y sus flores" concluye con "florecer", toda una oda la liberación, la sororidad, el empoderamiento de las mujeres, y una denuncia a los estándares de belleza y al techo de cristal.

Kaur le dedica unos versos a sus cejas -"aunque hayan estado alejadas, terminarán juntas"- y al cuerpo femenino con un poema corto: "quieres esconder / la sangre y la leche / como si el vientre y el cuerpo / nunca te hubiesen dado de comer".

"Me gustan esos poemas que te disparan, que se acaban enseguida y que tú no sabes qué ha pasado, pero te han cambiado. Con mi padre leía bastante poesía tipo haiku, muy corta, y nos podíamos pasar horas debatiendo sobre un poema que era una única línea o dos palabras y ese análisis es lo que me ha dado la habilidad para hacer ese tipo de versos", explicaba a Efe en 2017.

Un año después, Kaur vuelve a las librerías con su segunda obra, con versos tan inspiradores como "cuál es la lección más grande que una mujer debería / aprender / que desde el primer día / ya ha tenido todo lo que necesita dentro de sí misma / es el mundo el que la ha convencido de que no es así".