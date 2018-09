Van Rossom: "Ponsarnau es muy humano, habla mucho y se preocupa"

Valencia, 5 sep (EFE).- Sam Van Rossom, base del Valencia Basket, destacó el perfil de Jaume Ponsarnau, que ha pasado a ser segundo a primer entrenador, y recalcó que, a diferencia de otros técnicos principales, es más dialogante y más cercano a los jugadores y a sus preocupaciones, algo que agradeció.

"Ser primero o segundo siempre es un poco diferente. Muchas veces el segundo entrenador está un poco más cerca de los jugadores pero creo que Jaume es un poco diferente en este aspecto. Es un entrenador que es muy humano, que habla mucho con sus jugadores y también se preocupa de que nos sintamos bien en el ámbito personal. La cosa va bastante bien", apuntó.

En declaraciones facilitadas por el club, el base belga señaló que el hecho de conocer ya a Ponsarnau y que continúen en la plantilla once jugadores de la pasada campaña ha facilitado el trabajo en las primeras semanas de pretemporada en las que dijo que el equipo "ha empezado con buenas sensaciones".

"Tener once jugadores que ya estaban la pasada temporada facilita la faceta de conocernos el uno al otro. Tenemos una cierta continuidad, incluso con Jaume como entrenador, al que ya conocemos durante dos años y esto ayuda para conocernos mejor, todo el proceso de aprender las cosas nuevas va un poco más rápido", señaló.

El director de juego comentó que los tres fichajes "han entrado muy bien en el equipo, creo que nos aportarán muchas cosas, cada uno en su aspecto, creo que son muy buenos jugadores, también muy buenas personas".

Casi todos en la plantilla ya conocían a Mike Tobey, que formó parte del equipo hace dos temporadas, y respecto a Matt Thomas y Louis Labeyrie dijo que "les conocemos ahora un poco más de dos semanas y encajan muy bien en el grupo y esto también es importante".

Van Rossom apuntó que la plantilla tiene ganas de olvidar la pasada temporada en la que las "muchas lesiones" impidieron "ver la cara real del equipo".

"Fue un año muy duro para todos. Así que tenemos muchas ganas de olvidar este año pasado y de hacer las cosas mejor esta temporada", añadió.

Respecto a su situación física dijo que se encuentra "muy bien" y que no haber competido este verano le ha permitido "desconectar" pero también realizar un trabajo individualizado para llegar en una buena forma.

Para Van Rossom será su sexta campaña en el club. "El día que llegué aquí no podía ni pensar que iba a seguir tantos años en el club. Querer sí, pero tienes que llegar a este punto y estoy orgulloso de las cosas que hemos conseguido mientras he estado aquí y espero que podemos añadir algún trofeo más para el club en los dos años que me quedan aquí", concluyó.