CE registrará iniciativa ciudadana para acabar con jaulas animales de granja

Bruselas, 5 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que registrará la iniciativa ciudadana "Pongamos fin a la era de las jaulas", que pide a las autoridades europeas su prohibición para gallinas ponedoras, conejos y otros animales de granja, con el objetivo de poner fin al "trato inhumano".

La CE advirtió de que su decisión de registrar la iniciativa, tomada tras certificar que cumplen con los requisitos legales, únicamente afecta a la admisión legal de las propuestas y que aún no ha analizado su contenido.

Los que apoyan la iniciativa piden el veto también de las jaulas para codornices, patos y gansos; las celdas individuales y parideras para cerdas y los compartimentos individuales para terneros, indicó la Comisión en un comunicado.

El registro de la iniciativa, precisó la CE, tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, momento a partir del cual comenzará un proceso de un año de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores.

Si la iniciativa recibe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete países diferentes, la Comisión deberá reaccionar en un plazo de tres meses.

Bruselas podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Las iniciativas ciudadanas europeas, instauradas en 2012, son un instrumento mediante el cual los ciudadanos de la UE pueden exigir a la CE que examine un asunto de su competencia y, si ésta lo considera necesario, que proponga acciones legales.

Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté claramente fuera de la competencia de la Comisión, que no sea claramente abusiva, frívola o vejatoria y que no sea claramente contraria a los valores de la Unión.