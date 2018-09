Los refugiados palestinos en Siria, los últimos de la fila

Beirut, 5 sep (EFE).- Entre el desempleo y las dificultades económicas miles de palestinos refugiados en Siria huyeron al Líbano donde viven en campos con el consuelo de haber escapado del conflicto pero la incertidumbre sobre su futuro tras las últimas decisiones de Estados Unidos y la presión del Gobierno libanés.

Entre 29.000 y 30.000 palestinos que se refugiaron en Siria viven en campos de refugiados en el Líbano, según indicó a Efe Hoda Samra, asesora de comunicación de la oficina libanesa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Para que puedan sobrevivir, la UNRWA les proporciona mensualmente 100 dólares para el alquiler de la vivienda y 27 dólares de manutención.

Pero la decisión en enero de Estados Unidos de cortar en casi un 85% su aporte de 360 millones de dólares a la UNRWA y la confirmación la pasada semana de la suspensión definitiva de esa ayuda dejan en el aire no solo el futuro de esas prestaciones, sino de escuelas, asistencia social y otros servicios.

El representante de la UNRWA en el Líbano, Claudio Cordone, declaró a Efe que la situación "provoca mucha inquietud entre los refugiados".

"Desde hace meses no sabemos si podemos continuar ayudándolos, lo que les lleva a que tengan miedo sobre su futuro si no logramos fondos", agregó.

Samra indicó que los refugiados "no se benefician de ningún derecho, lo que dificulta aún más su vida, el paro es muy elevado entre ellos, viven en la pobreza y están desprovisto de todo".

En ese sentido recordó que en Siria tenían "mejores condiciones de vida, permisos de trabajo y otros derechos" y, además, la vida allá era más barata.

Suheil Natur, director del Centro de Desarrollo Humano, una ONG que trabaja con este grupo y su desarrollo, dijo a Efe que las condiciones son tan difíciles que muchos de los 70.000 refugiados palestinos que llegaron inicialmente al país se "sintieron defraudados y la mayoría regresó" a Siria.

Eso sucedió sobre todo después de que se enteraron del fin de la guerra en el campamento de Yamuk, donde muchos de ellos vivían, dijo.

Explicó que la vida de los refugiados palestinos "cambió de modo radical" en el Líbano, porque en Siria "no estaban separados de la sociedad y gozaban de los mismos derechos que los sirios sin tener la nacionalidad", mientras que "en el Líbano fueron recibidos como visitantes árabes, con todo lo que implica", señaló.

Por si fuera poco, a la situación que atraviesan los refugiados palestinos en general por el recorte de fondos a la UNRWA se suma la presión del Gobierno de Beirut para que los refugiados sirios regresen a su país.

Recientemente, el ministro de Estado saliente para Asuntos de Refugiados, Mouin Merhebi, declaró a la prensa que el Líbano rechazará cualquier plan de paz que comporte el asentamiento de los palestinos en un país anfitrión.

"Sería contrario a nuestros valores, la moral y los derechos humanos. Cada persona tiene derecho a vivir en su patria y nadie aceptará ser absorbido por otros países", dijo.

Pese a todo ello, muchos palestinos como Lamia Saad, una joven abogada de esta comunidad, no quiere ni oír hablar de la idea de volver.

"No puedo soportar más la guerra, volver a ver muertos, heridos y escuchar el ruido de las explosiones", dijo Saad a Efe en el campo de refugiados palestinos de Mar Elias, el más pequeño de los 12 existentes en el Líbano y localizado en Beirut.

Aunque su vida acá no es un camino de rosas y la guerra "terminó en Damasco" ella dice que "la situación no es la misma".

"El miedo no se me va y me pregunto qué puede pasar todavía, por eso prefiero quedarme aquí que hay seguridad", recalcó, al subrayar que en Siria la moneda se devaluó, los alquileres se han disparado y no hay certeza de nada.

Hassan, un joven universitario palestino que trabaja en el Centro de en el refugio de Mar Elias, aseguró a Efe, que prefiere permanecer en el Líbano.

"Mi situación en Siria era buena. En el Líbano, nuestra situación es diferente incluso a la de los países europeos donde, pasado un tiempo, se puede obtener la nacionalidad", dijo.